Szédületes számok érkeztek: rakétaként lőttek ki a magyar lakosság állampapírjai

Május végére átlépte a 32 100 milliárd forintot a magyar háztartások értékpapírjainak piaci értéke – olvasható ki az MNB legfrissebb havi értékpapír-statisztikáiból. Ez havi alapon 1,8%-os bővülést jelez,
a növekedést most elsősorban az állampapírok hajtották (+2,9%),
de a befektetési alapok (+1,0%) és a részvények (+2,2%) is gyarapodtak. Éves összevetésben több mint 3600 milliárd forinttal (12,7%-kal) nőtt a lakosság értékpapír-portfóliója.
A május végi pillanatkép szerint a lakossági értékpapír-portfólió 44,4%-ban állampapírokból, 43,3%-ban befektetési alapokból tevődik össze, a részvények súlya 9,8%, továbbá 2,4%-ot tartanak egyéb (pl. banki) kötvényekben a megtakarítók. Az utóbbi évek trendje arról szólt, hogy a befektetési alapok teret nyernek az állampapírok rovására: három éve májusban még 57% volt az állampapírok részaránya, a befektetési alapok pedig 35%-on álltak.
Az értékpapír-tranzakciók (vásárlások és eladások) terén a májusi hónap kimagasló számokat hozott: állampapírokba nettó értelemben 410 milliárd forintot fektettek a lakossági megtakarítók, emellett a befektetési alapokban is elhelyeztek nettó 99 milliárd forintot, részvényekbe pedig nettó 77 milliárd forintot raktak. A befektetési alapoknál nem tekinthető különösebben nagy összegnek a friss adat, ellenben mind az állampapíroknál, mind a részvényeknél szokatlanul nagy számok érkeztek.
Az igazán nagy durranást az állampapírpiac produkálta:
a 410 milliárd forintnyi nettó vásárlás olyannyira nagy érték, hogy egészen a MÁP Plusz 2019-es bevezetéséig kell visszatekinteni, hogy ezt túlszárnyaló adatot találjunk,
azaz a mostani összeg (nominálisan) hét éve nem látott rekord.
A májusban látott, állampapírok iránti kimagasló vonzalom könnyedén megmagyarázható: akkor jelentette be az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), hogy rövid határidővel kivezetik a nagyon népszerű, 7%-os kamatozású Fix Magyar Állampapírt és Magyar Állampapír Pluszt. Több se kellett a lakossági befektetőknek; kapva kaptak az alkalmon, és az utolsó héten eszméletlen tempóban vásároltak be a kifutó állampapírokból.
Év eleje óta a lakossági kézben lévő állampapír-állomány már 624 milliárd forinttal bővült, ebből 397 milliárdot hozott a májusi hónap. A befektetési alapoknál év eleje óta 469 milliárddal, májusban 131 milliárddal bővült a lakossági megtakarítások piaci értéke. A lakossági részvényvagyon az utolsó ismert hónapban 69 milliárddal gyarapodott, év eleje óta 263 milliárdos növekedést mért a Magyar Nemzeti Bank.
Arról, hogy a mögöttünk hagyott időszakban mely befektetési alapok termelték a legjobb hozamokat, ebben és ebben a cikkünkben írtunk részletes elemzést.
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