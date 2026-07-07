Több mint húsz éve nem látott feszültség az amerikai tőzsdén, hatalmas mozgásokra készülnek a befektetők

A Cboe NDX volatilitási index – amely a Nasdaq 100 indexhez kapcsolódó opciós szerződések árazása alapján méri a várható piaci mozgásokat – idén folyamatosan emelkedett, és jelenleg 27 pont közelében tartózkodik.
Az S&P 500 index várható ingadozását mérő VIX-indexhez viszonyítva
ez 2002 óta a legmagasabb szintet jelenti,
ami azt mutatja, hogy a piac a szélesebb részvénypiacnál lényegesen hevesebb kilengésekre számít a technológiai szektorban.
A feszültség kedden is megmutatkozott, amikor a Nasdaq 100 határidős jegyzései 1,1 százalékos mínuszban álltak, miközben az S&P 500 határidős kontraktusai mindössze 0,2 százalékkal gyengültek.
A Nasdaq 100 hétfőn 1,3 százalékot erősödött, amivel egymás után a hatodik alkalommal mozdult el egy százalékot meghaladó mértékben, erre a sorozatra pedig 2024 augusztusa óta nem volt példa. Az index 30 napos realizált volatilitása 29,7 pontra ugrott, ami a tavalyi vámbejelentéseket követő időszak óta a legmagasabb érték.
A kilengéseket tovább fokozhatja, hogy a SpaceX kedden csatlakozott a száz tagot számláló indexhez. Az RBC Capital Markets elemzése szerint az újonnan bevezetett papírok eleve nagyobb ingadozást mutatnak, és a vállalat mérete miatt a Nasdaq és az S&P indexek közötti volatilitási különbség vélhetően mindaddig tág marad, amíg a SpaceX az S&P 500 indexbe is be nem kerül.
Egy befektető a múlt héten kifejezetten a bevezetésre alapozva nyitott pozíciót, amikor kétmillió dollárt fizetett azért az opciós jogért, hogy egymillió darab részvényt vásárolhasson az űripari cégben 330 dolláros áron.
A mesterséges intelligenciához és a félvezetőgyártókhoz kapcsolódó papírok mozgását az amerikai és ázsiai tőkeáttételes tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) is felerősítették. A UBS elemzője, Maxwell Grinacoff szerint mindez megerősíti a tavaly év végi előrejelzését, amely szerint a Nasdaq 100 kilengései meghaladják majd az S&P 500 indexét. A stratégia lényege, hogy a technológiai részvények nagyobb ingadozására spekulálva a befektetők opciókat vásárolnak a Nasdaq 100-ra, miközben ezzel párhuzamosan hasonló S&P 500-as kontraktusokat értékesítenek.
Az RBC ügyfelei ezzel szemben csökkentik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kitettségüket, és inkább az egészségügyi szektor vagy a fogyasztási cikkek felé fordulnak. A bank értékesítési divíziója a QQQ és a VanEck félvezetőgyártó ETF-re kiírt eladási opciók vásárlását javasolja a szektorral szembeni pesszimista várakozások kifejezésére.
A korreláció szintén beszédes, hiszen
az elmúlt hónapban a Nasdaq 100 index papírjai jóval nagyobb összhangban mozogtak együtt, mint az S&P 500 összetevői, ami a technológiai szektort érintő kereskedés túlzsúfoltságát jelzi.
Grinacoff arra figyelmeztet, hogy az aktív alapkezelők – köztük a hagyományos befektetési alapok is – egyre nagyobb részvénykitettséggel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy egy esetleges piaci visszaesés során kevesebb szabad intézményi tőke áll majd rendelkezésre az esések megvásárlására. A UBS saját VIX-modellje jelenleg tízhavi csúcsának közelében, éppen az emelkedő volatilitást jelző küszöbérték alatt tartózkodik.
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