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Tőkebevonást jelentett be a Rivian, azonnal ütni kezdték a befektetők
Befektetés

Tőkebevonást jelentett be a Rivian, azonnal ütni kezdték a befektetők

Portfolio
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Több mint 13 százalékot estek a Rivian részvényei kedden, miután az elektromosautó-gyártó bejelentette, hogy 75 millió darab A sorozatú törzsrészvény nyilvános kibocsátását tervezi - írja a CNBC.

A tőkebevonást a rendes tőzsdei zárás utáni szakaszban jelentették be, miután a Rivian papírjai hétfőn 8,1 százalékkal emelkedtek, az előző héten pedig 19 százalékos pluszban zártak.

A hétfői, 20,14 dolláros záróárfolyam alapján a vállalat mintegy 1,51 milliárd dollárnyi forrást vonhat be az ügylettel. A Rivian egy hatósági bejelentésben közölte, hogy

a befolyó összeget az amerikai Energiaügyi Minisztériummal kötött hitelmegállapodásban vállalt tőkebiztosítási kötelezettségeinek finanszírozására fordítja.

A tájékoztatás szerint a vállalat 30 napos opciót biztosít a jegyzési garanciavállalóknak további, legfeljebb 11,25 millió darab részvény megvásárlására.

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A tőkebevonást azt követően jelentették be, hogy a Rivian felfüggesztette a 2027-re kitűzött nyereségességi célját, mivel az önvezető rendszerek és a következő generációs járműtechnológiák fejlesztése miatt a kutatás-fejlesztési kiadások jelentős növekedésére számít. Ez a lépés egybeesik az új, középkategóriás R2-es SUV piaci bevezetésével, amelytől a gyártó azt reméli, hogy az évtized végére nyereségessé teszi a működését.

A Rivian egy másik jelentésben az előzetes második negyedéves számait is közzétette. Eszerint a vállalat 1,55 és 1,65 milliárd dollár közötti árbevételre számít, ami felülmúlja az LSEG által összesített 1,45 milliárd dolláros elemzői konszenzust. A készpénz-, készpénzegyenértékes- és rövid távú befektetési állomány a becslések szerint 5,3 milliárd dollárt tett ki, szemben az első negyedév végi 4,8 milliárd dollárral.

A Rivian árfolyama jelenleg 13,4 százalékos mínuszban van.

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