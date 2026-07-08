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Agyonverték az állampapírokat: 18 százalékot hoztak a legjobb magyar kötvénybefektetések – Itt a lista

Egész Európában egyedülálló fordulat történt az utóbbi időszakban a magyar államkötvények piacán, a legügyesebb befektetési alapok pedig remekül meg tudták lovagolni a kedvező hullámokat. A magyar kötvényalapok háza táján csak úgy röpködtek a kétszámjegyű hozamok, a legjobbak évi 16-18 százalékot is hoztak. Mutatjuk, hová kellett rakni a pénzt ahhoz, hogy a lakossági állampapírok kamatainak többszörösét zsebeljük be!

Egy évvel ezelőtt a legnépszerűbb lakossági állampapír címét őrző Fix Magyar Állampapírt 6,5%-os kamattal, a Magyar Állampapír Pluszt 5,75-6,75% között sávosan emelkedő kamattal vehették meg a lakossági befektetők, de a jelenből visszanézve már tudjuk:

a szemfülesek ennél akár 3-szor nagyobb, 18% feletti hozamot is kaszálhattak a hazai kötvénybefektetésekkel.

Ehhez nem kellett más, mint megtalálni a legsikeresebb magyar kötvényalapokat – de azoknak sem érdemes csüggedniük, aki csak a 10. legjobbat találták meg, nekik is 13%-os hozam volt a jutalmuk. Lássuk, hol volt a legjobb helyen a pénz!

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