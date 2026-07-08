ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
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Értékes vételi lehetőséget találtunk ebben a magyar részvényben

Az utóbbi időben több izgalmas, nagy hozamlehetőséggel rendelkező magyar részvényre hívtuk fel előfizetőink figyelmét. Most egy olyan hazai papírral foglalkozunk, amelyben a mostani szinteken igencsak értékes vételi lehetőség alakult ki. Lássuk is, hogy melyik ez a részvény!

A szóban forgó részvénynél nem előzmény nélküli a mostani helyzet, tekintve, hogy a mostani szintekről az utóbbi időszakban többször lehetett elérni két számjegyű százalékos hozamokat,

méghozzá rövid idő alatt.

Ez a részvény nem más,

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