Gigantikus üzletet jelentett be az Apple

Az Apple kiterjeszti együttműködését a Broadcommal:

a több évre szóló megállapodás értéke várhatóan meghaladja a 30 milliárd dollárt.

A szerdán közzétett megállapodás értelmében több mint 15 milliárd, az Egyesült Államokban gyártott félvezető készül majd el, és az egyezség magában foglalja a Broadcom Colorado állambeli, Fort Collins-i üzemének 1,5 milliárd dolláros bővítését is. Az Apple egyelőre nem közölte, mikor áll majd rendelkezésre az új kapacitás.

A Broadcom régóta szállít kapcsolódási komponenseket az Apple-nek, az új megállapodás azonban az Egyesült Államokban gyártott, egyedi tervezésű félvezetők révén mélyíti el a felek közötti kapcsolatot. Az Apple tájékoztatása szerint a Broadcom olyan vezeték nélküli modulokat gyárt majd, amelyek a készülékek mobilhálózati, Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolatát biztosítják.

A Broadcom az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) hétfőn benyújtott jelentésében közölte, hogy új, hosszú távú megállapodásokat kötött az Apple-lel egyedi alkalmazásspecifikus integrált áramkörök (ASIC) fejlesztésére és szállítására több készülékgeneráció számára, egészen 2031-ig. Az ilyen chipek egyre fontosabb szerepet játszanak a mesterségesintelligencia-alapú feladatok végrehajtásában.

A távozó vezérigazgató, Tim Cook számára a megállapodás újabb lépést jelent az amerikai gyártásba történő beruházások terén, ami a Trump-kormányzat egyik kiemelt célja is egyben. Ez a legjelentősebb eleme a vállalat 2025-ben bejelentett, négyéves, 600 milliárd dolláros amerikai beruházási tervének, valamint a hazai gyártókapacitás és az ellátási lánc erősítésére indított Amerikai Gyártási Programnak (AMP).

Cook szerint a Fort Collinsban előállított alkatrészek nélkülözhetetlenek ahhoz a teljesítményhez és konnektivitáshoz, amelyet az Apple ügyfelei elvárnak. A cégvezető egyúttal köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és kormányzatának a projekt támogatásáért. Hok Tan, a Broadcom vezérigazgatója hozzátette, hogy az Apple vállalása érdemben segíti a chipgyártó Fort Collins-i termelésének bővítését.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ