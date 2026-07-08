Gigantikus üzletet jelentett be az Apple

Az Apple kiterjeszti együttműködését a Broadcommal:
a több évre szóló megállapodás értéke várhatóan meghaladja a 30 milliárd dollárt.
A szerdán közzétett megállapodás értelmében több mint 15 milliárd, az Egyesült Államokban gyártott félvezető készül majd el, és az egyezség magában foglalja a Broadcom Colorado állambeli, Fort Collins-i üzemének 1,5 milliárd dolláros bővítését is. Az Apple egyelőre nem közölte, mikor áll majd rendelkezésre az új kapacitás.
A Broadcom régóta szállít kapcsolódási komponenseket az Apple-nek, az új megállapodás azonban az Egyesült Államokban gyártott, egyedi tervezésű félvezetők révén mélyíti el a felek közötti kapcsolatot. Az Apple tájékoztatása szerint a Broadcom olyan vezeték nélküli modulokat gyárt majd, amelyek a készülékek mobilhálózati, Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolatát biztosítják.
A Broadcom az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) hétfőn benyújtott jelentésében közölte, hogy új, hosszú távú megállapodásokat kötött az Apple-lel egyedi alkalmazásspecifikus integrált áramkörök (ASIC) fejlesztésére és szállítására több készülékgeneráció számára, egészen 2031-ig. Az ilyen chipek egyre fontosabb szerepet játszanak a mesterségesintelligencia-alapú feladatok végrehajtásában.
A távozó vezérigazgató, Tim Cook számára a megállapodás újabb lépést jelent az amerikai gyártásba történő beruházások terén, ami a Trump-kormányzat egyik kiemelt célja is egyben. Ez a legjelentősebb eleme a vállalat 2025-ben bejelentett, négyéves, 600 milliárd dolláros amerikai beruházási tervének, valamint a hazai gyártókapacitás és az ellátási lánc erősítésére indított Amerikai Gyártási Programnak (AMP).
Cook szerint a Fort Collinsban előállított alkatrészek nélkülözhetetlenek ahhoz a teljesítményhez és konnektivitáshoz, amelyet az Apple ügyfelei elvárnak. A cégvezető egyúttal köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és kormányzatának a projekt támogatásáért. Hok Tan, a Broadcom vezérigazgatója hozzátette, hogy az Apple vállalása érdemben segíti a chipgyártó Fort Collins-i termelésének bővítését.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Azonnali csere a magyar gazdaságfejlesztési elitben: Joó István és Bihari Katalin is távozik pozíciójából
Kapitány István mentette fel a vezetőket.
Az új vezetés nem kér a régi arcokból: kirúgásokkal kezdődött a közmédia átmeneti vezetésének első napja
Az elsötétülés valóban egy új korszak kezdetét hozta el.
Németország megint ellenségesnek nyilvánította az UniCredit közeledését
A részvényesek kevesebb mint két százaléka fogadta el szerintük az UniCredit felvásárlási ajánlatát.
Több száz embert bocsát el az Allianz Európa-szerte a mesterséges intelligencia miatt
Megállíthatatlan a technológiai fejlődés.
Súlyos hibát vétett az izraeli hadsereg - Vizsgálatot ígérnek
Ez a sokadik hasonló eset.
Három ok, ami miatt fordulat jöhet a dollárban
Erre nem számítottunk.
Hogyan érdemes bankot választania a hiteligénylőknek?
A hiteleknél egyszerű a döntés: a legolcsóbb a legjobb, hiszen nem kell minőségi kritériumokkal és egyéb paraméterekkel bajlódni. De a legalacsonyabb kamat vagy THM mindig a legkedvezőbb? Hisz
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Meglepően pozitív adat érkezett a magyar gazdaságról.
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!