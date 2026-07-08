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Gigantikus üzletet jelentett be az Apple
Befektetés

Gigantikus üzletet jelentett be az Apple

Portfolio
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Az Apple bejelentette, hogy kiterjeszti együttműködését a Broadcom chipgyártóval. A több évre szóló megállapodás értéke várhatóan meghaladja a 30 milliárd dollárt, ami az iPhone-gyártó eddigi legnagyobb amerikai gyártási kötelezettségvállalása - számolt be a CNBC.

Az Apple kiterjeszti együttműködését a Broadcommal:

a több évre szóló megállapodás értéke várhatóan meghaladja a 30 milliárd dollárt.

A szerdán közzétett megállapodás értelmében több mint 15 milliárd, az Egyesült Államokban gyártott félvezető készül majd el, és az egyezség magában foglalja a Broadcom Colorado állambeli, Fort Collins-i üzemének 1,5 milliárd dolláros bővítését is. Az Apple egyelőre nem közölte, mikor áll majd rendelkezésre az új kapacitás.

A Broadcom régóta szállít kapcsolódási komponenseket az Apple-nek, az új megállapodás azonban az Egyesült Államokban gyártott, egyedi tervezésű félvezetők révén mélyíti el a felek közötti kapcsolatot. Az Apple tájékoztatása szerint a Broadcom olyan vezeték nélküli modulokat gyárt majd, amelyek a készülékek mobilhálózati, Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolatát biztosítják.

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A Broadcom az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) hétfőn benyújtott jelentésében közölte, hogy új, hosszú távú megállapodásokat kötött az Apple-lel egyedi alkalmazásspecifikus integrált áramkörök (ASIC) fejlesztésére és szállítására több készülékgeneráció számára, egészen 2031-ig. Az ilyen chipek egyre fontosabb szerepet játszanak a mesterségesintelligencia-alapú feladatok végrehajtásában.

A távozó vezérigazgató, Tim Cook számára a megállapodás újabb lépést jelent az amerikai gyártásba történő beruházások terén, ami a Trump-kormányzat egyik kiemelt célja is egyben. Ez a legjelentősebb eleme a vállalat 2025-ben bejelentett, négyéves, 600 milliárd dolláros amerikai beruházási tervének, valamint a hazai gyártókapacitás és az ellátási lánc erősítésére indított Amerikai Gyártási Programnak (AMP).

Cook szerint a Fort Collinsban előállított alkatrészek nélkülözhetetlenek ahhoz a teljesítményhez és konnektivitáshoz, amelyet az Apple ügyfelei elvárnak. A cégvezető egyúttal köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és kormányzatának a projekt támogatásáért. Hok Tan, a Broadcom vezérigazgatója hozzátette, hogy az Apple vállalása érdemben segíti a chipgyártó Fort Collins-i termelésének bővítését.

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