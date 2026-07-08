Kijött a várva várt jegyzőkönyv - Erre figyelnek most a befektetők

Kevin Warsh első FOMC-ülésén a döntéshozók egy része olyan forgatókönyvet látott valószínűnek, amelyben az infláció mérséklődése lehetővé teszi a kamatcsökkentést, míg mások szerint az árnyomás tartósan magas maradhat, ami akár kamatemelést is indokolhat.
A testület végül egyhangúlag változatlanul, 3,5-3,75 százalékos sávban hagyta az irányadó kamatot, ahol az egész idei évben tartózkodott. A jegyzőkönyv szerint sok döntéshozó úgy látta, hogy az év végére a megfelelő kamatszint a jelenlegi sávban vagy annál kissé alacsonyabban lehet, miközben sok más résztvevő szerint az év végére a mostaninál magasabb kamatszint lenne indokolt.
A dokumentum alapján a döntéshozók hangsúlyozták, hogy
a következő lépések a beérkező adatoktól függnek majd.
A kamatpályára vonatkozó egyéni előrejelzések alapján a döntéshozók szűk többsége idén egy kamatemelést, majd a következő két évben egy-egy kamatcsökkentést tartott valószínűnek.
A jegyzőkönyv azt is jelezte, hogy
Warsh vezetése alatt a Fed kommunikációja visszafogottabbá válhat.
A júniusi ülés utáni közlemény a szokásosnál jóval rövidebb volt, és a döntéshozók többsége támogatta a tömörebb megfogalmazást. A közleményből kikerült több általános gazdasági helyzetértékelés, valamint az a korábbi nyelvezet is, amely lazítási irányultságra utalt.
Warsh, akit Donald Trump elnök jelölt a Fed élére Jerome Powell utódjaként, hivatalba lépése óta a jegybank működésének átalakítását ígérte. A júniusi sajtótájékoztatón öt munkacsoport létrehozását jelentette be, köztük egyet a Fed kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatára.
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