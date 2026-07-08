Megütötte az USA-Irán csörte az államkötvénypiacot, egyhavi csúcsra ugrottak a hozamok

A tízéves német államkötvény hozama öt bázispontos emelkedéssel 3,034 százalékra nőtt, ami július 11. óta a legmagasabb szintet jelenti.
Az Iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint bahreini és kuvaiti amerikai katonai célpontokat támadtak meg, miután az Egyesült Államok csapássorozatot indított Irán ellen a Hormuzi-szorosban tartályhajók ellen elkövetett akciókra válaszul. Washington emellett visszavonta azt a mentességet is, amely lehetővé tette Irán számára a nyersolajexportot.
Az energiaárak hirtelen megugrottak, aminek eredményeként az irányadó Brent nyersolaj ára három százalékkal, hordónként 76,50 dollárra emelkedett, ami kéthetes csúcsnak felel meg. A jegyzés korábban jelentősen mérséklődött az áprilisi 126 dolláros csúcsértékről, miután az Egyesült Államok és Irán júniusban megállapodott a konfliktus lezárásáról, ezzel szabaddá téve az utat a Hormuzi-szoroson keresztüli energiaszállítások előtt.
A befektetők szerdán tovább erősítették az Európai Központi Bank újabb kamatemelésére vonatkozó várakozásaikat, így a pénzpiacok az év végéig már 31 bázispontos monetáris szigorítást áraznak a keddi 25 bázisponttal szemben. A kamatpolitikai várakozásokra különösen érzékeny kétéves német államkötvény hozama öt bázisponttal 2,637 százalékra nőtt, ami június 22. óta a legmagasabb szint.
Hauke Siemssen, a Commerzbank stratégája szerint az iráni olajexport-mentesség visszavonása hajtotta fel az olajárakat és helyezte nyomás alá az amerikai államkötvényeket.
A szakértő úgy véli, hogy a rövidebb lejáratú értékpapírok kerülhetnek a legnagyobb nyomás alá, mivel a 76 dollár feletti olajár tovább növeli egy idei újabb EKB-kamatemelés valószínűségét.
Forrás: Reuters
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