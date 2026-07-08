Mutatunk egy izgalmas részvény, most pattanhat nagyot az árfolyam!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A mesterséges intelligencia hype, rengeteg papírnak az egekig lökte az árfolyamát, hogy aztán onnan essenek nagyot. Most mutatunk egy olyan sztorit, ami az elmúlt években egy unalmas alvó papír volt, míg nem jött az AI, és elszállt az árfolyama, az elmúlt hetekben viszont nagyot esett, ami után izgalmas szintről pattanhat újra nagyot. Spoiler alert: van benne egy nagy adag Anthropic.

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Őrület Koreában

Az elmúlt hónapokban hatalmas őrület volt a dél-koreai részvénypiacon. A befektetők hirtelen rájöttek arra, hogy a koreai gazdaságpolitikai fordulat, a tőkepiaci támogatással karöltve, és a mesterséges intelligencia sztori berobbanásával, az egyébként olcsó dél-koreai részvénypiacon érdemes szétnézni.

Elsősorban a két nagy behemótot, a Samsungot és az SK Hynixet tépték meg, azok akkorát emelkedtek, hogy a világ legnagyobb értékű tőzsdei cégei közé kerültek be.

De vannak még egyéb gyöngyszemek is a dél-koreai tőzsdén, amik bár jóval kisebbek tőzsdéi méretben, mint a két dél-koreai sztárpapír, de azért bőven van bennük fantázia. Most mutatunk egy ilyet.

Megtépték, majd visszaejtették az SK Telecomot

Hogy mitől izgalmas az SK Telecom? Elég ránézni a grafikonra!

Az idén év eleji 50 ezer won körüli szintről nagyon gyorsan elszállt az árfolyam egészen 140 ezer wonig, és most onnan esett nagyot, 84 ezer won környékére.

Szóval volt egy laza 70 százalékos emelkedés, aztán pedig egy gyors 40 százalékos zuhanás.

Izgalmas a funda

De nem csak a grafikon érdekes a cégnél (a technikai képre még később visszatérünk), hanem a fundamentális sztori is.

Alapesetben ez a cég nem lenne túlságosan izgalmas, egy dél-koreai távközlési cégről van szó, van benne mobilszolgáltatás, 5G, vezetékes internet, alapvetően stabil eredményeket, bevételt és profitot hoz.

A nagy csavar a történetben a mesterséges intelligencia, ugyanis az SK Telecomnak van egy mesterséges intelligencia adatközpont üzletága is, ami nagyon gyorsan növekszik, igaz, még mindig nagyon keveset tesz hozzá a bevételhez és a profithoz. Viszont

a befektetők már elkezdték árazni azt, hogy a relatíve unalmasnak mondható távközlési cégbe jön egy AI sztori is.

Ráadásul idén júniusban az SK Telecom és az Nvidia bejelentette, hogy Dél-Koreában egy nagy mesterséges intelligencia felhőszolgáltató központot építenek.

És lesz egy nagy, 15 gigawattos mesterséges intelligencia adatközpontja is a vállalatnak.

Tehát gyakorlatilag a befektetők átárazták a papírt, ami

egyrészt ment a nagy dél-koreai tőzsdei ralival másrészt pedig lett benne egy nagy mesterséges intelligencia sztori is. de van egy harmadik lába is a történetnek, az pedig az Anthropic részesedés.

Ugyanis 2023-ban az SK Telecom 100 millió dollárt fektetett az Anthropicba. Azt, hogy most pontosan mekkora a részesedése, nehéz megmondani, mert időközben voltak befektetési körök az Anthropicnál, így hígult az SK Telecom részesedése,

de az elemzői becslések alapján közel 0,3 százaléka lehet az SK Telecomnak az Anthropicban, ami akár közel 3 milliárd dollárt is érhet.

Ez pedig a teljes SK Telecom 12 milliárd dolláros piaci értékének akár közel negyedét is kiteheti.

Tehát az AI-szori és az Anthropic-részesedés az, ami mozgatja az árfolyamot, és persze az, hogy a befektetők éppen mit gondolnak arról, hogy az SK Telecom egy mesterséges intelligencia sztori-e, hogy mekkorák a beruházások és azok mikor térülhetnek meg, illetve az Anthropic-részesedés értéke hogyan változhat.

Ebből azért nem nehéz azt a következtetést levonni, hogy a következő időszak is nagyon volatilis lesz az SK Telecom árfolyammozgásában, mert a befektetők nagyon gyorsan átáraznak sztorikat, ha van benne AI, fölfelé és lefelé is.

Nem drága, és izgalmas a technikai kép

Hogy mit gondolnak a cég részvényeit követő elemzők? Inkább optimisták a papírokra, 14 vétel, 8 tartás, 4 eladás ajánlás van a papírokra, a célárak átlaga 23 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

Az idei profittal számolva 15, a jövő évivel pedig 14 a P/E ráta, az EV/EBITDA pedig 5 alatti. Ezek még mindig nem magas értékek, de olcsónak sem mondható az SK Telecom.

A technikai kép viszont kifejezetten izgalmas, a 81 ezer won körüli zóna lesz a vízválasztó,

ott volt bázisépítés idén év elején,

és április elején volt ott egy gap is, sokszor előfordul, hogy az árfolyam később visszatér, és betölti a gapet, most is hasonlót látunk.

Az a szint már közel van, onnan pattanhat felfelé az árfolyam, amit az is támogathat, hogy az elmúlt hetek esése után megérkezett az RSI indikátor értéke a túladottságot jelző 30-as szint közelébe.

Ha megtámasztják az árfolyamot a 81 ezer won körüli zónában, akkor felfelé első körben a 92, aztán a 103 ezer won körüli szintig emelkedhet az árfolyam,

ha viszont elesik a 81 ezer won körüli szint, akkor gyorsan leeshet 70 ezer won környékére,

ezeket a szinteket érdemes figyelni.

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino via Getty Images

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