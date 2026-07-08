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Nagyon rég volt olyan olcsó az Nvidia, mint most
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Nagyon rég volt olyan olcsó az Nvidia, mint most

Portfolio
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Alig két hónap alatt nagyjából 1000 milliárd dollárnyi piaci értéket veszített az Nvidia, amelynek értékeltsége így a mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése óta a legalacsonyabb szinten alakul. Bár a chipgyártó grafikus processzorai (GPU) továbbra is uralják a mesterséges intelligencia adatközponti szegmensét, a befektetők mégis más félvezetőgyártók, elsősorban a memóriapiac szereplői felé fordultak.

Az Nvidia részvény a május 14-i történelmi csúcs elérése óta 13 százalékot esett. A Bloomberg adatai szerint az Nvidia papírjai jelenleg a következő tizenkét hónapra várt nyereség 18-szorosán forognak, így

a mutató alapján utoljára 2019 elején volt ennyire olcsó a papír.

A chipgyártó értékeltsége ezzel már elmarad az S&P 500 indexétől, amely 20-szoros feletti mutatón áll, valamint a technológiai fókuszú Nasdaq 100 indexétől is, amely közel 23-szoros szorzón forog.

A visszaesés mögött nem a növekedési kilátások romlása áll, hiszen az elemzők folyamatosan felfelé módosítják a következő negyedévekre vonatkozó nyereség-előrejelzéseiket. Sokkal inkább arról van szó, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó üzletágak súlypontja áttevődött más területekre, például a memória- és tárolóchipeket gyártó vállalatokhoz, mint amilyen a Micron Technology. Emellett az Nvidia legfőbb versenytársai közül az AMD és az Intel árfolyama is megduplázódott vagy megháromszorozódott ebben az évben.

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Bár az Nvidiától várják idén az S&P 500 index negyedik leggyorsabb árbevétel-növekedését, a papír mégis olcsóbb, mint a mutatóban szereplő vállalatok nagyjából fele, köztük a Hershey édességgyártó vagy a Dominion Energy közműcég. A 2022 vége és 2025 vége között több mint 1100 százalékot száguldó árfolyam lendülete megtört, így a részvény értéke 2026-ban mindössze 5,6 százalékkal emelkedett, elmaradva az S&P 500 index 9,6 százalékos, valamint a Nasdaq 100 index 16 százalékos növekedésétől. Eközben a philadelphiai félvezetőindex 74 százalékot ugrott, ami a legjobb éves teljesítménynek ígérkezik 2003 óta.

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