Amerikában gyengélkedik, külföldön erősödik a Pepsi

A Pepsi 24,2 milliárd dolláros árbevételt ért el a második negyedévben, ami 6,4 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és meghaladta a piaci várakozásokat. A vállalat teljesítményét ugyanakkor jelentősen visszafogta az észak amerikai piac, ahol a fogyasztók továbbra is szorosabban fogják a pénztárcájukat.
A cég már az év elején igyekezett élénkíteni a keresletet azzal, hogy a Super Bowl előtt akár 15 százalékkal csökkentette több népszerű snackterméke, köztük a Lay's, a Doritos, a Cheetos és a Tostitos árát. Ez az első negyedévben még növelte az eladásokat, a második negyedévben azonban az iráni konfliktus nyomán megugró üzemanyagárak ismét óvatosságra késztették a vásárlókat. Ennek eredményeként a snackek értékesítési volumene stagnált, míg az italoké 4 százalékkal csökkent Észak Amerikában.
Ezzel szemben a nemzetközi piacokon továbbra is élénk maradt a kereslet. A snackek forgalma 3 százalékkal, az italoké pedig 2 százalékkal nőtt. A vállalat szerint ebben szerepet játszottak a labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódó limitált kiadású termékek is, például a portugál chorizo és hagyma ízesítésű Lay's chips.
A PepsiCo közölte, hogy továbbra is azon dolgozik, hogy termékei megfizethetőbbek legyenek, emellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez az egészségesebb kínálatra is. Ennek részeként tavasszal bemutatta az alacsonyabb cukortartalmú Gatorade sportitalt, amely mesterséges aromákat és színezékeket sem tartalmaz.
A társaság nettó nyeresége több mint a duplájára, 2,98 milliárd dollárra emelkedett, az egyszeri tételektől megtisztított egy részvényre jutó eredmény azonban 2,18 dollár lett, ami minimálisan elmaradt az elemzői várakozásoktól.
A Pepsi árfolyama idén stagnál.
Címlapkép forrása: Sergio Flores/Bloomberg via Getty Images
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