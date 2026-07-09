Bóvliba vágták a Harley Davidsont, az olcsóbb motorjai miatt

Befektetésre nem ajánlott, bóvli kategóriába sorolta a Harley Davidsont az S&P Global Ratings. A hitelminősítő szerint a vállalat új stratégiája ugyan növelheti az eladásokat, de éveken át nyomás alatt tarthatja a nyereségességet.

Az S&P Global Ratings egy fokozattal BB pluszra rontotta a Harley Davidson hitelminősítését, amellyel a motorgyártó kikerült a befektetésre ajánlott kategóriából. A hitelminősítő szerint a döntés hátterében a vállalat új üzleti stratégiája áll, amely az olcsóbb motorkerékpárok értékesítésével próbálja növelni az eladásokat és piaci részesedését.

Az S&P úgy véli, hogy a kedvezőbb árú modellek ugyan élénkíthetik a keresletet, de tartósan rontják a nyereségességet. A hitelminősítő becslése szerint a vállalat korrigált EBITDA marzsa 2026-ban mindössze 5 és 6 százalék között alakulhat, miközben a 10 százalékos szint eléréséhez még több évre lehet szükség.

A nyereségességet rövid távon az átszervezési költségek és a vámok is terhelik, középtávon pedig az alacsonyabb árrésű motorkerékpárok nagyobb aránya jelenthet kihívást.

Az októberben kinevezett vezérigazgató, Artie Starrs célja, hogy a magas infláció és kamatkörnyezet mellett szélesebb vásárlói rétegek számára tegye elérhetővé a Harley Davidson motorokat. A stratégia lényege, hogy a nagyobb értékesítési volumen később a magasabb haszonkulcsú alkatrész és kiegészítő üzletágon keresztül javítsa a profitabilitást.

A többi nagy hitelminősítő egyelőre kedvezőbben ítéli meg a vállalatot. A Moody's még egy fokozattal a befektetésre ajánlott kategóriában tartja nyilván a Harley Davidsont, míg a Fitch ennél is magasabb besorolást alkalmaz.

A Harley Davidson árfolyama idén már 24 százalékot emelkedett.

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