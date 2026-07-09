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Elon Musk megúszta 1,5 millió dolláros bírsággal a Twitter részvényei miatt indult pert
Befektetés

Elon Musk megúszta 1,5 millió dolláros bírsággal a Twitter részvényei miatt indult pert

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A Bloomberg beszámolója szerint egy amerikai bíróság jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek értelmében Elon Musk 1,5 millió dolláros bírságot fizet az amerikai tőzsdefelügyeletnek. A bíró ugyan komoly fenntartásokat fogalmazott meg az egyezséggel kapcsolatban, végül mégis elfogadta azt.

Egy amerikai bíróság jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek értelmében

Elon Musk 1,5 millió dolláros bírságot fizet az amerikai tőzsdefelügyeletnek, az SEC-nek.

A hatóság szerint Musk 2022-ben nem jelentette be időben, hogy részesedése átlépte az 5 százalékot a Twitterben, így a nyilvánosság előtt olcsóbban tudott további részvényeket vásárolni.

Az SEC állítása szerint a késedelmes bejelentés több mint 150 millió dolláros kárt okozott a Twitter akkori részvényeseinek. A szabályozó eredetileg 2025 januárjában indított pert Musk ellen.

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Az ügyet lezáró 1,5 millió dolláros bírságot a bíró ugyan elfogadta, de hangsúlyozta, hogy komoly aggályai vannak a megállapodással kapcsolatban. Korábban azt is felvetette, hogy felmerülhetett a különleges bánásmód kérdése Musk és a Trump-kormányzat kapcsolatára tekintettel. A mostani döntésében is azt írta, hogy az SEC eljárása több figyelmeztető jelet vet fel, ugyanakkor a bíróság szerepe korlátozott, ezért nem írhatja felül a hatóság döntését.

Érdekesség, hogy Musk ügyvédei szerint az SEC még 2024 végén több mint 200 millió dollárt kért volna az ügy rendezéséért. Az SEC szerint a végül elfogadott 1,5 millió dolláros összeg rekordnak számít a késedelmes tulajdonosi bejelentések miatt kiszabott bírságok között, míg Musk jogi képviselője ezt csupán egy kisebb pénzbüntetésnek nevezte.

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images

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