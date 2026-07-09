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Idén a nigériai részvénypiac a világbajnok!
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Idén a nigériai részvénypiac a világbajnok!

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Nigéria vette át a vezetést a világ legjobban teljesítő részvénypiacai között. A nyugat-afrikai ország tőzsdéje dollárban számolva már megelőzte a korábbi éllovas Dél Koreát, amelynek piacát az AI részvények körüli bizonytalanság és a befektetői hangulat romlása húzta vissza.

A Bloomberg által követett 92 részvénypiac közül idén eddig Nigéria nyújtotta a legmagasabb dollárban számolt hozamot. Az ország irányadó részvényindexe 67 százalékot emelkedett, ezzel megelőzte a dél koreai Kospi indexet, amely még így is 66 százalékos pluszban áll az év elejéhez képest.

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A két piac útja az elmúlt hetekben látványosan szétvált. A Kospi június 19-i csúcsa óta több mint 22 százalékot esett, vagyis technikai értelemben medvepiacra került. A visszaesés mögött elsősorban az áll, hogy a befektetők egyre inkább megkérdőjelezik az AI részvények további növekedési lehetőségeit, emiatt pedig jelentős tőkekiáramlás indult el a dél koreai piacról. A dél koreai von az év eleje óta 5 százalékot gyengült a dollárral szemben, amivel az egyik legrosszabbul teljesítő ázsiai devizává vált.

Nigériában ezzel szemben a gazdasági reformok, a magasabb olajárak és a javuló devizaellátás erősítették a befektetői bizalmat. A naira az év eleje óta 4 százalékot erősödött, emellett pozitív fogadtatásra talált az is, hogy az S&P Dow Jones Indexek fontolgatja az ország felminősítését a feltörekvő határpiacok közé.

A nigériai részvénypiac emelkedését elsősorban a pénzügyi szektor vállalatai vezették. A Fortis Global Insurance részvénye például dollárban számolva mintegy 1400 százalékos hozamot ért el idén.

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A dél koreai piactól eltérően a nigériai tőzsdén jegyzett vállalatok alig kötődnek a mesterséges intelligencia körüli befektetési hullámhoz. A befektetők inkább a gazdasági reformokban és olyan várható fejleményekben látnak lehetőséget, mint a kontinens legnagyobb kőolaj-finomítójának számító Dangote Petroleum Refinery esetleges tőzsdei bevezetése.

Címlapkép forrása: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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