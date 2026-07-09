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Lebontják a KEKVA-rendszert − Mutatjuk, pontosan mennyivel emelkedhet emiatt a Mol osztaléka!

A KEKVA-rendszer kivezetése komoly részvényesi értéket szabadíthat fel a Molnál. Rövid távon a visszakerülő részvénycsomag már a következő osztalékfizetésnél is érezhető többletet jelenthet, hosszabb távon pedig az egy részvényre jutó eredményben és az osztalékban is tartós javulást hozhat. Nézzük, hogy pontosan mekkora lehet a rejtett érték a döntés mögött, és milyen forgatókönyvben járhatnak a legjobban a befektetők.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
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Az új magyar kormány a kampányban tett ígéretének megfelelően megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) rendszerének kivezetését.

A lépés a Mol szempontjából különösen jelentős lehet, mivel

a társaság részvényeinek valamivel több mint 30%-a jelenleg ilyen alapítványok tulajdonában van.

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