Lebontják a KEKVA-rendszert − Mutatjuk, pontosan mennyivel emelkedhet emiatt a Mol osztaléka!

A KEKVA-rendszer kivezetése komoly részvényesi értéket szabadíthat fel a Molnál. Rövid távon a visszakerülő részvénycsomag már a következő osztalékfizetésnél is érezhető többletet jelenthet, hosszabb távon pedig az egy részvényre jutó eredményben és az osztalékban is tartós javulást hozhat. Nézzük, hogy pontosan mekkora lehet a rejtett érték a döntés mögött, és milyen forgatókönyvben járhatnak a legjobban a befektetők.