ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Megindult a vagyonok gyors áthelyezése: már az is látszik, hová menekül a tőke
Befektetés

Megindult a vagyonok gyors áthelyezése: már az is látszik, hová menekül a tőke

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az európai befektetők által is vásárolható, globális, tőzsdén kereskedett alapokba (UCITS ETF-ekbe) áramló tőke júniusban jelentősen élénkült. A befektetők viszont láthatóan elfordultak az európai piacoktól, ezzel szemben az amerikai részvények felé fordultak – derül ki a Fidelity International elemzéséből, amelyről a MoneyWeek számolt be.

A tőkeáramlások iránya hűen tükrözi a befektetői hangulat változását, a júniusi adatok pedig egyértelmű elmozdulást mutatnak az amerikai részvények és alapok felé az európai piacokkal szemben. Összességében kifejezetten erős hónapot zárt a piac, hiszen az európai tőzsdén kereskedett alapok közel 45 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzottak, ami 29 százalékkal haladta meg az előző három hónap, és 19 százalékkal az elmúlt egy év átlagos havi beáramlását. Stefan Kuhn, a Fidelity International európai ETF- és indexalap-értékesítési vezetője rámutatott, hogy a kedvező vállalati gyorsjelentések és a részvénypiacokon elért új történelmi csúcsok együttesen hatékonyan erősítették a befektetői bizalmat.

Az észak-amerikai részvényeket célzó alapokba 14,7 milliárd dollár áramlott, ami több mint háromszorosa a régió elmúlt egy évre vetített havi átlagának. Az amerikai részvények iránti keresletet jelentős részben a mesterséges intelligenciára fókuszáló ETF-ek ösztönözték, mivel ebben a szektorban továbbra is az Egyesült Államok számít a meghatározó szereplőnek, de a piaci hangulatot a SpaceX rekordméretű tőzsdei bevezetése is érezhetően javította.

Az európai befektetők eközben elfordultak a hazai piacoktól, így az európai részvényeket célzó, kontinensünkön jegyzett ETF-ekből 2,2 milliárd dollárt vontak ki.

Stefan Kuhn szerint a második negyedév egyértelműen az Egyesült Államok visszatéréséről szólt. Míg az év elején a befektetők még nagyobb súllyal fektettek Európába és más régiókba, mostanra ismét egyértelművé vált az amerikai piac dominanciája, miközben az európai fókuszú alapok már a harmadik egymást követő hónapban könyvelhettek el tőkekiáramlást.

Még több Befektetés

Megtaláltuk a magyar befektetéseket, amiket kevesen figyelnek, de a fű alatt simán hoztak 20 százalékot

Lebontják a KEKVA-rendszert − Mutatjuk, pontosan mennyivel emelkedhet emiatt a Mol osztaléka!

Idén a nigériai részvénypiac a világbajnok!

A nyersanyag-alapok iránti érdeklődés ezzel párhuzamosan lanyhult, ami egybeesett az arany árfolyamának korrekciójával. Ezt a folyamatot a tartósan magas kamatokkal kapcsolatos várakozások erősödése és az iráni konfliktus enyhülése is támogatta. Kuhn kifejtette, hogy a geopolitikai kockázati prémium egy része eltűnt a nyersanyagpiacokról, a magas kamatkörnyezet pedig kevésbé teszi vonzóvá a hozamot nem termelő eszközöket, amilyen például az arany is.

Az aktívan kezelt ETF-ek népszerűsége ugyanakkor tovább növekedett, és a Fidelity elemzése szerint júniusban rekordösszegű tőke áramlott ebbe a kategóriába. Kuhn úgy véli, a felfokozott érdeklődés azt jelzi, hogy a befektetők egyre inkább különbséget akarnak tenni a különböző régiók, szektorok és egyedi vállalatok között. Egy olyan piaci környezetben, ahol a nyertesek és vesztesek közötti szakadék folyamatosan mélyül, az aktív értékpapír-kiválasztás valódi többlethozamot és hozzáadott értéket teremthet.

Kapcsolódó cikkünk

Agyonverték az állampapírokat: 18 százalékot hoztak a legjobb magyar kötvénybefektetések – Itt a lista

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Nagyon rég volt olyan olcsó az Nvidia, mint most
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility