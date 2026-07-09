Megindult a vagyonok gyors áthelyezése: már az is látszik, hová menekül a tőke

A tőkeáramlások iránya hűen tükrözi a befektetői hangulat változását, a júniusi adatok pedig egyértelmű elmozdulást mutatnak az amerikai részvények és alapok felé az európai piacokkal szemben. Összességében kifejezetten erős hónapot zárt a piac, hiszen az európai tőzsdén kereskedett alapok közel 45 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzottak, ami 29 százalékkal haladta meg az előző három hónap, és 19 százalékkal az elmúlt egy év átlagos havi beáramlását. Stefan Kuhn, a Fidelity International európai ETF- és indexalap-értékesítési vezetője rámutatott, hogy a kedvező vállalati gyorsjelentések és a részvénypiacokon elért új történelmi csúcsok együttesen hatékonyan erősítették a befektetői bizalmat.
Az észak-amerikai részvényeket célzó alapokba 14,7 milliárd dollár áramlott, ami több mint háromszorosa a régió elmúlt egy évre vetített havi átlagának. Az amerikai részvények iránti keresletet jelentős részben a mesterséges intelligenciára fókuszáló ETF-ek ösztönözték, mivel ebben a szektorban továbbra is az Egyesült Államok számít a meghatározó szereplőnek, de a piaci hangulatot a SpaceX rekordméretű tőzsdei bevezetése is érezhetően javította.
Az európai befektetők eközben elfordultak a hazai piacoktól, így az európai részvényeket célzó, kontinensünkön jegyzett ETF-ekből 2,2 milliárd dollárt vontak ki.
Stefan Kuhn szerint a második negyedév egyértelműen az Egyesült Államok visszatéréséről szólt. Míg az év elején a befektetők még nagyobb súllyal fektettek Európába és más régiókba, mostanra ismét egyértelművé vált az amerikai piac dominanciája, miközben az európai fókuszú alapok már a harmadik egymást követő hónapban könyvelhettek el tőkekiáramlást.
A nyersanyag-alapok iránti érdeklődés ezzel párhuzamosan lanyhult, ami egybeesett az arany árfolyamának korrekciójával. Ezt a folyamatot a tartósan magas kamatokkal kapcsolatos várakozások erősödése és az iráni konfliktus enyhülése is támogatta. Kuhn kifejtette, hogy a geopolitikai kockázati prémium egy része eltűnt a nyersanyagpiacokról, a magas kamatkörnyezet pedig kevésbé teszi vonzóvá a hozamot nem termelő eszközöket, amilyen például az arany is.
Az aktívan kezelt ETF-ek népszerűsége ugyanakkor tovább növekedett, és a Fidelity elemzése szerint júniusban rekordösszegű tőke áramlott ebbe a kategóriába. Kuhn úgy véli, a felfokozott érdeklődés azt jelzi, hogy a befektetők egyre inkább különbséget akarnak tenni a különböző régiók, szektorok és egyedi vállalatok között. Egy olyan piaci környezetben, ahol a nyertesek és vesztesek közötti szakadék folyamatosan mélyül, az aktív értékpapír-kiválasztás valódi többlethozamot és hozzáadott értéket teremthet.
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