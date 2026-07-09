Megtaláltuk a magyar befektetéseket, amiket kevesen figyelnek, de a fű alatt simán hoztak 20 százalékot

Remek időszakon vannak túl a magyar vegyes alapok, a Portfolio gyűjtése most több olyan versenyzőt is talált, amelyik 20% feletti hozamot könyvelhetett el. A befektetési alapok ezen szegmense az utóbbi években növekvő figyelmet kapott, de még mindig akadnak olyan száguldó alapok, ahol viszonylag kevés pénzt tartanak a befektetők, így óhatatlanul lemaradtak a busás nyereségről.

Év eleje óta már 14,5%-os hozammal gazdagította a befektetőit a legjobban hozó magyar vegyes alap, egy évre visszatekintve pedig

21-23%-os hozamokat is el lehetett csípni, ha valaki jó helyre tette a pénzét.

A vegyes alapokra most igazán érdemes odafigyelni: mutatjuk a piac legjobbjait!