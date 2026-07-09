Megtaláltuk a magyar befektetéseket, amiket kevesen figyelnek, de a fű alatt simán hoztak 20 százalékot

Év eleje óta már 14,5%-os hozammal gazdagította a befektetőit a legjobban hozó magyar vegyes alap, egy évre visszatekintve pedig
21-23%-os hozamokat is el lehetett csípni, ha valaki jó helyre tette a pénzét.
A vegyes alapokra most igazán érdemes odafigyelni: mutatjuk a piac legjobbjait!
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés