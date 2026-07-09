Mutattunk egy részvényt: néhány hét alatt megduplázhattad vele a pénzed!

Az általunk választott részvény egy rendkívül gyorsan növekvő piac egyik legígéretesebb neve. Az elmúlt hetekben pedig a vállalat háza tájáról érkező news-flow is azt mutatta, hogy
nagy potenciál van felfelé.
Most azt tekintjük át, hogy meddig tarthat még ez az emelkedés, emellett pedig a rendhagyó árfolyammozgás okaival is részletesen fogunk foglalkozni. Ez a részvény nem más, mint az
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