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Óriási tőke zúdult egyetlen befektetésbe: imádják a tiszta energiát az európai nagyhatalomban
Befektetés

Óriási tőke zúdult egyetlen befektetésbe: imádják a tiszta energiát az európai nagyhatalomban

Portfolio
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A Quinbrook infrastruktúra-alapkezelő 587 millió font (kb. 247 milliárd forint) tőkét gyűjtött össze a második, brit fókuszú megújulóenergia-alapjához, amivel sikeresen túlszárnyalta az eredetileg kitűzött 500 millió fontos célt – írja az Investment & Pensions Europe.
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Információ és jelentkezés

A kizárólag brit és ír intézményi befektetők számára nyitott Quinbrook Renewables Impact Fund II (QRIF II) kiemelkedő újra-befektetési arányt ért el a korábbi, 2023 októberében lezárt, 620 millió fontos alap befektetői körében. A portfólió hosszú távú, inflációkövető szerződésekre épül, és elsősorban a megújuló energiát, az energiatárolást, valamint a hálózati stabilitást biztosító infrastruktúrát célozza meg.

Az alap jelenlegi portfóliójában szerepel

  • az angliai East Midlands régióban található, 373 megawattos Mallard Pass napenergia-projekt,
  • az írországi, 963 megavoltamper-szekundum (MVA·s) teljesítményű Wexford szinkronkompenzátor-projekt,
  • a tiszta energiát használó járműflották töltésére szakosodott brit Aegis Energy hálózat, valamint
  • a stockton-on-teesi Project Norton, amely egy 65 megawattos napenergia- és egy 41 megawattos akkumulátoros energiatároló projektet foglal magában.

Keith Gains, a Quinbrook ügyvezető igazgatója és nagy-britanniai vezetője kifejtette, hogy a befektetők körében folyamatosan nő az igény az olyan infrastrukturális eszközök iránt, amelyek a válságállóság mellett a dekarbonizációs célokat is szolgálják. A QRIF II az újonnan bevont tőkével további területekre terjeszti ki stratégiáját, így

az írországi hálózatstabilitási fejlesztésekre, valamint a brit haszongépjármű-közlekedés zöldítésére.

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Mark Burrows, az európai ügyfelekért és tőkebevonásért felelős ügyvezető igazgató kiemelte, hogy a QRIF II iránti intenzív kereslet és a forrásbevonás gyorsasága egyaránt jól mutatja a kiszámítható, szerződéses háttérrel rendelkező tisztaenergia-eszközök iránti komoly igényt a brit és az ír piacon. A befektetők ugyanis egyre inkább azokat a stratégiákat keresik, amelyek a lefelé mutató kockázatok elleni hatékony védelmet ötvözik az energetikai átmenet nyújtotta növekedési lehetőségekkel.

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