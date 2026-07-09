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Történelmi mélyponton a SpaceX
Befektetés

Történelmi mélyponton a SpaceX

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Elfogyott a SpaceX tőzsdei debütálását övező eufória, a részvény árfolyama már a bevezetéskori nyitóár alá esett, annak ellenére, hogy időközben bekerült a Nasdaq indexbe, ami elvileg plusz keresletet generál a papír iránt. A befektetők figyelme egyre inkább a következő hónapokban lejáró lock-up időszakokra irányul, amikor korábbi tulajdonosok jelentős mennyiségű részvényt dobhatnak piacra, növelve az eladói nyomást.

Az első kereskedési napon a 135 dolláros jegyzési ár után rögtön 150 dolláron nyitott a SpaceX, és onnan emelkedett 226 dollár közelébe. Azóta viszont lejtmenetben van a papír, és bár volt egy felfelé kör 170 dollárig, onnan újra lefordult az árfolyam, és a szerdai kereskedésben történelmi mélypontot ütött, ugyanis a kereskedés elindulásakor kialakult 150 dolláros ár alá esett az árfolyam.

A mélypont 145 dolláron volt, és végül 148 dolláron zárt a papír. Annak ellenére esett az árfolyam, hogy a SpaceX papírjai bekerültek a Nasdaq indexbe. Ez pedig a gyakorlatban azzal jár, hogy különböző intézményi szereplőknek automatikusan venniük kell a Nasdaq papírjait.

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A magyarázat az esésre részben az lehet, hogy a Nasdaqba való bekerülés már be volt árazva a részvényekbe, és a befektetők most egyre inkább arra figyelnek, hogy a következő hetekben milyen tulajdonosok adhatnak majd el részvényeket.

Ugyanis egymás után lezárul a lock-up periódus, vagyis azok a tulajdonosok, akik eddig nem adhattak el részvényeket, most akár nagy tételben piacra boríthatják azokat.

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Idén augusztustól lesz egy intenzív időszak, amikor egymás után kisebb csomagok is felszabadulhatnak, aztán novembertől jön egy nyugodtabb időszak, amikor már csak kisebb mértékben emelkedhet potenciálisan a közkészhányad. És aztán jöhet egy év múlva egy nagyobb ugrás, amikor Elon Musk egy nagyobb részvénycsomagot értékesíthet.

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Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

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