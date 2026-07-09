Történelmi mélyponton a SpaceX

Az első kereskedési napon a 135 dolláros jegyzési ár után rögtön 150 dolláron nyitott a SpaceX, és onnan emelkedett 226 dollár közelébe. Azóta viszont lejtmenetben van a papír, és bár volt egy felfelé kör 170 dollárig, onnan újra lefordult az árfolyam, és a szerdai kereskedésben történelmi mélypontot ütött, ugyanis a kereskedés elindulásakor kialakult 150 dolláros ár alá esett az árfolyam.
A mélypont 145 dolláron volt, és végül 148 dolláron zárt a papír. Annak ellenére esett az árfolyam, hogy a SpaceX papírjai bekerültek a Nasdaq indexbe. Ez pedig a gyakorlatban azzal jár, hogy különböző intézményi szereplőknek automatikusan venniük kell a Nasdaq papírjait.
A magyarázat az esésre részben az lehet, hogy a Nasdaqba való bekerülés már be volt árazva a részvényekbe, és a befektetők most egyre inkább arra figyelnek, hogy a következő hetekben milyen tulajdonosok adhatnak majd el részvényeket.
Ugyanis egymás után lezárul a lock-up periódus, vagyis azok a tulajdonosok, akik eddig nem adhattak el részvényeket, most akár nagy tételben piacra boríthatják azokat.
Idén augusztustól lesz egy intenzív időszak, amikor egymás után kisebb csomagok is felszabadulhatnak, aztán novembertől jön egy nyugodtabb időszak, amikor már csak kisebb mértékben emelkedhet potenciálisan a közkészhányad. És aztán jöhet egy év múlva egy nagyobb ugrás, amikor Elon Musk egy nagyobb részvénycsomagot értékesíthet.
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