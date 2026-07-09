Történelmi rekord a tőzsdei alapoknál, de a technológiai papírokat megütötték

A hozamok szempontjából az április bizonyult a legerősebbnek, amikor a hedge fundok egyetlen hónap alatt 3,7 százalékos eredményt értek el, ami a valaha mért legjobb áprilisi teljesítménynek számít.
A részvényalapok kétszámjegyű hozammal zárták a félévet, miután sikeresen navigáltak a túlzsúfolt pozíciók között
– derült ki a Goldman Sachs ügyfeleknek szóló tájékoztatójából, amelyet a Reuters ismertetett. A részvénykiválasztó alapok júniusban 4 százalékot hoztak, míg a fundamentális elemzésre építő stratégiák a negyedévben elért 18,4 százalékos eredménnyel a Goldman nyilvántartásának eddigi legjobb teljesítményét nyújtották. Az év eleje óta elért hozamuk ennél valamivel alacsonyabb, 17,4 százalék volt.
A befektetési bank elemzése szerint a nagyobb tétű pozíciók, az egészségügyi szektorra tett fogadások, valamint a momentumalapú stratégiák bizonyultak kifizetődőnek. Ezzel szemben a júniusi piaci volatilitás, a szárnyaló dél-koreai tőzsde és a veszteséges short pozíciók rontották az eredményeket.
Miközben a második negyedév az amerikai SOX félvezető-index történetének legjobb időszakának bizonyult, a június a Magnificent Seven csoport legrosszabb hónapja lett. A Roundhill Magnificent Seven ETF 9 százalékot esett, ami több mint egy éve a legjelentősebb havi visszaesés. Ezzel párhuzamosan az olajárak visszatértek az iráni feszültségek kiújulása előtti szintre,
a piac pedig legalább egy Fed-kamatemelést áraz az év végéig.
A piaci folyamatokat modellező szisztematikus alapok júniusban a hónap végi veszteségek ellenére 1,1 százalékos nyereséggel zártak, amivel az év eleje óta elért hozamuk 11,3 százalékra emelkedett. A 18 milliárd dollárt kezelő Winton alap beszámolója szerint náluk a veszteségeket a legnagyobb amerikai és kínai vállalatok részvényeinek volatilis kereskedése, valamint a kötvénypiaci, főként a hosszú lejáratú amerikai államkötvények ellen irányuló short pozíciók okozták. A trendkövető és árutőzsdei alapok a kanadai dolláron és a japán jenen realizáltak nyereséget, miközben az ausztrál dolláron, az angol fonton és a norvég koronán veszteséget könyveltek el.
Forrás: Reuters
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