Történelmi rekord a tőzsdei alapoknál, de a technológiai papírokat megütötték

A globális hedge fundok 2013 óta a legjobb első félévüket zárták a PivotalPath adatszolgáltató elemzése szerint. A hektikus piaci környezetben elért pozitív eredményekhez elsősorban az egészségügyi, technológiai és energetikai tranzakciók járultak hozzá.

A hozamok szempontjából az április bizonyult a legerősebbnek, amikor a hedge fundok egyetlen hónap alatt 3,7 százalékos eredményt értek el, ami a valaha mért legjobb áprilisi teljesítménynek számít.

A részvényalapok kétszámjegyű hozammal zárták a félévet, miután sikeresen navigáltak a túlzsúfolt pozíciók között

– derült ki a Goldman Sachs ügyfeleknek szóló tájékoztatójából, amelyet a Reuters ismertetett. A részvénykiválasztó alapok júniusban 4 százalékot hoztak, míg a fundamentális elemzésre építő stratégiák a negyedévben elért 18,4 százalékos eredménnyel a Goldman nyilvántartásának eddigi legjobb teljesítményét nyújtották. Az év eleje óta elért hozamuk ennél valamivel alacsonyabb, 17,4 százalék volt.

A befektetési bank elemzése szerint a nagyobb tétű pozíciók, az egészségügyi szektorra tett fogadások, valamint a momentumalapú stratégiák bizonyultak kifizetődőnek. Ezzel szemben a júniusi piaci volatilitás, a szárnyaló dél-koreai tőzsde és a veszteséges short pozíciók rontották az eredményeket.

Miközben a második negyedév az amerikai SOX félvezető-index történetének legjobb időszakának bizonyult, a június a Magnificent Seven csoport legrosszabb hónapja lett. A Roundhill Magnificent Seven ETF 9 százalékot esett, ami több mint egy éve a legjelentősebb havi visszaesés. Ezzel párhuzamosan az olajárak visszatértek az iráni feszültségek kiújulása előtti szintre,

a piac pedig legalább egy Fed-kamatemelést áraz az év végéig.

A piaci folyamatokat modellező szisztematikus alapok júniusban a hónap végi veszteségek ellenére 1,1 százalékos nyereséggel zártak, amivel az év eleje óta elért hozamuk 11,3 százalékra emelkedett. A 18 milliárd dollárt kezelő Winton alap beszámolója szerint náluk a veszteségeket a legnagyobb amerikai és kínai vállalatok részvényeinek volatilis kereskedése, valamint a kötvénypiaci, főként a hosszú lejáratú amerikai államkötvények ellen irányuló short pozíciók okozták. A trendkövető és árutőzsdei alapok a kanadai dolláron és a japán jenen realizáltak nyereséget, miközben az ausztrál dolláron, az angol fonton és a norvég koronán veszteséget könyveltek el.

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Forrás: Reuters

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