Bődületes vagyontömeg mozdulhat meg az európaiak bankszámláiról: itt az új korszak a megtakarításokban?

Marieke Blom és Amrita Naik Nimbalkar rámutatott arra, hogy az európaiak továbbra is jóval többet tesznek félre, mint az amerikaiak, ám 2024 óta érezhetően megváltozott a megtakarítások szerkezete. A tranzakciós adatok alapján a pandémia utáni visszafogottságot követően

a lakossági megtakarítások egyre nagyobb hányada áramlik a klasszikus bankbetétek helyett például befektetési alapokba.

A közgazdászok szerint az eurózóna háztartásai jelenleg még fékezik a gazdasági növekedést, ám a bankbetétekből a befektetési termékek felé történő fokozatos elmozdulás megalapozhatja az erősebb lakossági fogyasztást a következő években. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke korábban éppen azt kifogásolta, hogy a régió lakossága az amerikaiakhoz képest túlzottan az alacsony kockázatú megtakarításokat részesíti előnyben, ami miatt a háztartások jóval kevésbé vagyonosak, mint amilyenek lehetnének.

Mindez összefügg az Európai Unió azon törekvésével, amely egy integráltabb tőkepiac kialakítását célozza, és akár 10 ezer milliárd eurónyi vagyont terelne a magasabb hozamú befektetések felé. Az ING szerint további lökést adhat a német nyugdíjreform is, amely tőkepiaci elemet épít be az állami nyugdíjrendszerbe.

Ha az európaiak a jövőben is nagyobb arányban választják a befektetési termékeket, fokozatosan csökkenhet az elővigyázatossági megtakarítások iránti igény. A háztartások így kevésbé éreznék szükségét annak, hogy jövedelmük jelentős részét pusztán a biztonság kedvéért tartalékolják, ez pedig tartósan élénkíthetné a belső keresletet.

Ez a folyamat azonban még korántsem ért véget. Az adatok szerint 2026 első negyedévében az európaiak minden 100 eurónyi rendelkezésre álló jövedelmükből mindössze 85,74 eurót költöttek árukra és szolgáltatásokra, szemben a járvány előtti 87,50 euróval. Az ING számításai szerint a bruttó hazai termék 1 százalékkal lenne magasabb, ha a fogyasztás visszatérne a pandémia előtti szintre, és 2 százalékkal, ha az európaiak akkora arányban költenének a jövedelmükből, mint az amerikaiak.

A szakértők összegzése szerint Európának továbbra is komoly fogyasztási problémákkal kell szembenéznie.

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