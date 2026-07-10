Dél-koreai óriás debütált a tőzsdén, még mindig őrületes hit van az AI-szektor mögött

Mesés eredmény a tőzsdén: óriási összeget vont be a techszektor egyik legfontosabb beszállítója
Az amerikai befektetők hatalmas érdeklődése mellett debütált a Nasdaqon a dél-koreai SK Hynix, amelynek részvényei pénteken 170 dolláros árfolyamon, mintegy 14 százalékos emelkedéssel nyitottak. A memóriachip-gyártó vállalat vezetője szerint a mesterségesintelligencia-robbanásnak köszönhetően a kereslet szinte kimeríthetetlen.
Enyhe pluszban az amerikai tőzsdék
Az amerikai piacokon egyelőre mérsékelt pozitív hangulat érezhető, napon belül mind az S&P 500, mind a Dow Jones, mind a Nasdaq 100 index 0,3%-os emelkedést mutat.
Esett a magyar tőzsde
A BUX index 0,1 százalékos mínuszban zárta a pénteki kereskedést. A blue chipek vegyesen teljesítettek:
Az OTP 1,3, a Magyar Telekom pedig 0,8 százalékos mínuszban zárta a napot. Eközben a Mol 1,9, a Richter pedig 0,8 százalékkal került feljebb.
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Az elmúlt időszakban több nyertes befektetési lehetőséget is sikerült időben felfedeznünk. Ezek közül az egyik kimagasló hozamot ért el: 1 hónap alatt több mint 100 százalékos hozamra lehetett lecsapni.
Kis mínuszban a Nasdaq
Nem hoz nagyobb elmozdulásokat a pénteki kereskedés a tengerentúlon sem. A Dow Jones és az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig kisebb, 0,2 százalékos mínuszban van.
Kis plusz az USA-ban
Emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, a Dow Jones és az S&P 500 is 0,2 százalék pluszban állt.
Száguld az easyJet
Felvásárlási verseny bontakozott ki a diszkont légitársaság, az easyJet körül, miután az Apollo és a Castlelake magántőkealap is felvásárlási ajánlatot tett a cégre.
A hírre az easyJet részvényei meredeken emelkedtek, nap közben egy ponton közel 14 százalékos pluszban is jártak.
Több mint kétmillió gyerek kap SpaceX-részvényt
Több mint kétmillió amerikai gyermek kap egy-egy SpaceX-részvényt Elon Musk legfontosabb munkatársától, Gwynne Shotwelltől és férjétől. Az ajándék jelenlegi értéke közel 300 millió dollár.
Kína miatt mélyrepülésben a Volkswagen konszern
Európában tovább nőtt a kereslet, a rendelésállomány látványosan bővült, és az új, belépőszintű elektromos modellek iránt is kiugró az érdeklődés, a kínai autópiac összeomlása viszont súlyosan visszahúzta a Volkswagen konszern eladásait. A világ egyik legnagyobb autógyártója 6 százalékkal kevesebb autót adott el az első félévben, a Porsche és az Audi eladásai tovább estek.
Hat éve nem volt ilyen gyenge a Porsche - Mélyrepülésben az eladások
Hat éve nem volt ilyen gyenge első féléve a Porsche-nak. A német sportautó-gyártó világszerte 16 százalékkal kevesebb autót adott el, mint egy évvel korábban, miközben Kínában tovább mélyült a válság, Észak-Amerikában is jelentősen visszaesett a kereslet, több ikonikus modell értékesítése pedig szabadesésbe kapcsolt. A számok jól mutatják, hogy a Porsche problémái már messze túlmutatnak egy átmeneti piaci megtorpanáson, és egyre nagyobb nyomást helyeznek a Volkswagen-csoportra is.
Kis mozgások Európában
Hullámzó a kereskedés az európai tőzsdéken, de indexszinten egyelőre mérsékeltek az elmozdulások. A német és a francia tőzsde mérsékelten esik. A magyar tőzsde felfelé lóg ki a sorból, 0,3 százalék pluszban áll jelenleg a BUX index. Ez úgy jön össze, hogy az OTP 0,5 százalékot esett, a Mol pedig 2 százalékot emelkedett. A Richterben és a Magyar Telekomban nincs érdemi elmozdulás.
Kis pluszban a BUX
Elindult a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén. A BUX index mérsékelt emelkedéssel nyitott, emögött elsősorban a Richter és a Magyar Telekom emelkedése áll. A Mol papírjai mérsékelten esnek, az OTP pedig stagnál. Egyelőre sem az árfolyammozgások, sem a forgalmi adatok nem kiemelkedőek.
Kitört a licitháború az easyJetért, újabb milliárdok kerültek az asztalra!
Tovább fokozódik a verseny az easyJet megszerzéséért. Alig néhány nappal azután, hogy a brit diszkont légitársaság igazgatósága támogatásáról biztosította a Castlelake felvásárlási ajánlatát, máris befutott egy még magasabb ajánlat. Az Apollo Global Management ajánlata 5,7 milliárd fontra értékelné a légitársaságot.
Emelkedés Ázsiában is
Emelkedéssel zárták a pénteki kereskedést az ázsiai tőzsdék, élen a dél-koreai technológiai papírokkal, miután a befektetők ismét a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullámra koncentráltak. Bár a Közel-Keleten ismét fokozódott a feszültség az Egyesült Államok és Irán között, a piacok ezúttal nagyrészt figyelmen kívül hagyták a geopolitikai kockázatokat.
A hangulatot elsősorban az javította, hogy a félvezetőiparban továbbra is óriási beruházási kedv látszik. A Micron a héten bejelentette, hogy 2035-ig mintegy 250 milliárd dollárra emeli amerikai memóriagyártó kapacitásainak fejlesztésére szánt beruházásait, ami újabb megerősítése annak, hogy az AI-adatközpontok iránti kereslet hosszú távon is rendkívül erős maradhat.
A legnagyobb nyertes Dél-Korea volt, a Kospi index több mint 4 százalékot emelkedett, a Samsung Electronics közel 5 százalékot ugrott, míg az AI-memóriák piacának egyik meghatározó szereplője, az SK Hynix 4 százalékot emelkedett, miután rendkívül erős befektetői érdeklődés mellett árazta be 26,5 milliárd dolláros amerikai részvénykibocsátását.
Japánban is javult a hangulat, a Nikkei 225 közel 2 százalékot emelkedett, részben annak hatására, hogy sajtóértesülések szerint a világ legnagyobb nyugdíjalapja, a GPIF növelheti japán részvénykitettségét. A technológiai papírok is erősödtek, a Murata közel 4, a Kioxia több mint 5 százalékos pluszban kereskedett.
Hongkongban a Hang Seng index közel 2 százalékot emelkedett, a kínai részvénypiacok mérsékeltebb, 0,2-0,4 százalékos pluszban zártak.
A geopolitikai feszültségek viszont továbbra sem tűntek el, az Egyesült Államok újabb iráni célpontokat támadott, amire Teherán rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt amerikai szövetségesek ellen. Bár az események továbbra is kockázatot jelentenek az olajpiac és a Hormuzi-szoros hajózása szempontjából, a részvénypiacokon egyelőre ismét az AI-beruházásokból fakadó növekedési sztori került a befektetők figyelmének középpontjába.
Mire figyelnek a befektetők?
Pénteken elsősorban a végleges európai inflációs adatokra figyelhetnek a piacok. Németország és Franciaország is közzéteszi a júniusi fogyasztóiár-index végleges értékét, amelyek az Európai Központi Bank következő kamatdöntésével kapcsolatos várakozásokat is befolyásolhatják.
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