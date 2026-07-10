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Ez ám a patrióta befektetési stratégia: irdatlanul felülsúlyozzák a hazai papírokat a világhírű nyugdíjalapok
Befektetés

Ez ám a patrióta befektetési stratégia: irdatlanul felülsúlyozzák a hazai papírokat a világhírű nyugdíjalapok

Portfolio
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A dán nyugdíjpénztárak vagyonuk 38 százalékát a hazai piacon helyezik el, így továbbra is Dánia a legfőbb befektetési célpontjuk – derül ki az Insurance & Pension Denmark (I&P Denmark) friss elemzéséből, amiről a European Pensions számolt be.

A szakmai szervezet rámutatott, hogy ez az arány különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Dánia a globális bruttó hazai termék (GDP) mindössze 0,4 százalékát adja. Ez azt jelenti, hogy a dán nyugdíjpénztárak nagyjából százszor akkora tőkét csatornáznak a hazai piacra, mint amekkora az ország világgazdasági súlya alapján arányos lenne.

A felmérés szerint 2025-ben a portfóliókon belül a Dánián kívüli európai befektetések bővültek a leggyorsabb ütemben. Tom Vile Jensen, az I&P Denmark igazgatóhelyettese kifejtette, hogy korábban a szakmai diskurzus középpontjában leginkább az állt, hogy a befektetők az európainál tartósan magasabb hozamok miatt az Egyesült Államok felé fordulnak.

Tavaly azonban éppen az európai eszközök mutatták a legerősebb relatív növekedést,

leszámítva a dániai eszközöket, amelyek továbbra is magabiztosan vezetik a rangsort.

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Az európai eszközök értéke az előző évhez képest mintegy 13 százalékkal emelkedett, aminek következtében az európai vagyonelemek részaránya 1,7 százalékponttal nőtt a portfóliókban. Így a Dánián kívüli európai befektetések már a teljes nyugdíjvagyon 21 százalékát teszik ki.

Jensen hozzátette, hogy bár a szervezet továbbra is szorgalmazza a kedvezőbb feltételek megteremtését a dániai és európai növekedési fázisban lévő vállalatokba történő befektetésekhez, a jelenlegi szabályozási környezet sem gátolta a nyugdíjszolgáltatókat abban, hogy az elmúlt évben növeljék európai kitettségüket.

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