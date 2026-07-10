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Fordulat a tőzsdéken az iráni eszkaláció után
Befektetés

Fordulat a tőzsdéken az iráni eszkaláció után

Portfolio
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Az iráni helyzet eszkalációja miatt világszerte korrekció bontakozott ki a hét során a világ tőzsdéin. Csütörtökön viszont már emelkedtek az európai és amerikai részvénypiacok, péntek reggel pedig Ázsiában is jó volt a befektetői hangulat. A vezető ázsiai részvényindexek emelkedtek, a Kospi vezetésével, a dél-koreai tőzsdén újra nagyot mentek a technológiai cégek részvényei. A kilátások alapvetően jók, a határidős indexek állása alapján további mérsékelt emelkedés jöhet.

Emelkedés Ázsiában is

Emelkedéssel zárták a pénteki kereskedést az ázsiai tőzsdék, élen a dél-koreai technológiai papírokkal, miután a befektetők ismét a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullámra koncentráltak. Bár a Közel-Keleten ismét fokozódott a feszültség az Egyesült Államok és Irán között, a piacok ezúttal nagyrészt figyelmen kívül hagyták a geopolitikai kockázatokat.

A hangulatot elsősorban az javította, hogy a félvezetőiparban továbbra is óriási beruházási kedv látszik. A Micron a héten bejelentette, hogy 2035-ig mintegy 250 milliárd dollárra emeli amerikai memóriagyártó kapacitásainak fejlesztésére szánt beruházásait, ami újabb megerősítése annak, hogy az AI-adatközpontok iránti kereslet hosszú távon is rendkívül erős maradhat.

A legnagyobb nyertes Dél-Korea volt, a Kospi index több mint 4 százalékot emelkedett, a Samsung Electronics közel 5 százalékot ugrott, míg az AI-memóriák piacának egyik meghatározó szereplője, az SK Hynix 4 százalékot emelkedett, miután rendkívül erős befektetői érdeklődés mellett árazta be 26,5 milliárd dolláros amerikai részvénykibocsátását.

Japánban is javult a hangulat, a Nikkei 225 közel 2 százalékot emelkedett, részben annak hatására, hogy sajtóértesülések szerint a világ legnagyobb nyugdíjalapja, a GPIF növelheti japán részvénykitettségét. A technológiai papírok is erősödtek, a Murata közel 4, a Kioxia több mint 5 százalékos pluszban kereskedett.

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Hongkongban a Hang Seng index közel 2 százalékot emelkedett, a kínai részvénypiacok mérsékeltebb, 0,2-0,4 százalékos pluszban zártak.

A geopolitikai feszültségek viszont továbbra sem tűntek el, az Egyesült Államok újabb iráni célpontokat támadott, amire Teherán rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt amerikai szövetségesek ellen. Bár az események továbbra is kockázatot jelentenek az olajpiac és a Hormuzi-szoros hajózása szempontjából, a részvénypiacokon egyelőre ismét az AI-beruházásokból fakadó növekedési sztori került a befektetők figyelmének középpontjába.

Mire figyelnek a befektetők?

Pénteken elsősorban a végleges európai inflációs adatokra figyelhetnek a piacok. Németország és Franciaország is közzéteszi a júniusi fogyasztóiár-index végleges értékét, amelyek az Európai Központi Bank következő kamatdöntésével kapcsolatos várakozásokat is befolyásolhatják.

napt

Címlapkép forrása: Berkah via Getty Images

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