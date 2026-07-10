Hat éve nem volt ilyen gyenge a Porsche - Mélyrepülésben az eladások

Hat éve nem volt ilyen gyenge első féléve a Porsche-nak. A német sportautó-gyártó világszerte 16 százalékkal kevesebb autót adott el, mint egy évvel korábban, miközben Kínában tovább mélyült a válság, Észak-Amerikában is jelentősen visszaesett a kereslet, több ikonikus modell értékesítése pedig szabadesésbe kapcsolt. A számok jól mutatják, hogy a Porsche problémái már messze túlmutatnak egy átmeneti piaci megtorpanáson, és egyre nagyobb nyomást helyeznek a Volkswagen-csoportra is.

Hat éve nem volt ilyen gyenge a Porsche

A Porsche 2026 első hat hónapjában 122 306 autót szállított ki világszerte, ami 16 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 146 391 darabhoz képest.

Ennél gyengébb első félévet legutóbb 2020-ban, a koronavírus-járvány kitörésének évében produkált a vállalat.

Az eredmény azért is különösen kellemetlen, mert a Porsche hosszú éveken keresztül a Volkswagen-csoport egyik legstabilabb és legnyereségesebb üzletágának számított. A mostani adatok viszont azt mutatják, hogy a prémium szegmens sem tudja kivonni magát azok alól a folyamatok alól, amelyek az egész német autóipart egyre nagyobb nyomás alá helyezik.

Szinte minden régióban csökkentek az eladások

A Porsche valamennyi fontos piacán kevesebb autót adott el:

Észak-Amerika továbbra is a vállalat legnagyobb piaca maradt 37 712 átadott autóval, ugyanakkor itt is 13 százalékos csökkenést mértek.

Kína továbbra is a legnagyobb problémát jelenti. Az értékesítés 32 százalékkal zuhant , és a Porsche már arra számít, hogy 2026 lesz sorozatban az ötödik év, amikor csökkennek az eladásai a világ legnagyobb autópiacán.

, és a Porsche már arra számít, hogy 2026 lesz sorozatban az ötödik év, amikor csökkennek az eladásai a világ legnagyobb autópiacán. Európában a kiszállítások 8 százalékkal estek vissza.

Németországban 11 százalékos volt a csökkenés.

A tengerentúli és feltörekvő piacokon viszont 10 százalékos növekedést tudott felmutatni a vállalat, ami részben ellensúlyozta a fejlett piacok gyengeségét.

A kínai visszaesés különösen fájdalmas, mert hosszú éveken keresztül ez a piac jelentette a Porsche egyik legfontosabb növekedési motorját.

A modellek között is nagyok a különbségek

A Cayenne és a 911 viszi a hátán a céget.

A legnépszerűbb típus továbbra is a Cayenne, amelyből 38 141 darabot adott el a Porsche, bár ez is 4 százalékkal kevesebb az előző évinél.

A 911-es viszont továbbra is kiemelkedően erős. A legendás sportautó értékesítése 19 százalékkal nőtt, így ez lett a vállalat egyik legjobb teljesítményt nyújtó modellje.

A többi típus már jóval gyengébben szerepelt.

a Macan eladásai 22 százalékkal estek,

a Panamera értékesítése 13 százalékkal csökkent,

a Taycané 25 százalékkal esett vissza,

a 718 Boxster és Cayman párosnál pedig 73 százalékos zuhanás volt, miután tavaly leállt a belső égésű változatok gyártása.

A Porsche szerint a Macan gyengébb számai részben annak tudhatók be, hogy tavaly rendkívül erős volt az új elektromos változat bevezetése, így magas volt a bázis. A 718-es modellek visszaesése pedig elsősorban a gyártás kifutásának következménye.

Egyre mélyebb a kínai válság

A Porsche problémáinak középpontjában továbbra is Kína áll. Az ingatlanpiaci válság visszafogta a prémiumautók iránti keresletet, de az is igaz, hogy a kínai gyártók egyre komolyabb versenyt támasztanak. A BYD, a Xiaomi és több más kínai márka már nemcsak az elektromos autók piacán jelent veszélyt, hanem a felső kategóriában is egyre több vásárlót csábít el a német prémiumgyártóktól.

A Porsche ezért már kereskedőhálózatát is átalakítja Kínában, emellett olyan fedélzeti szoftvereken dolgozik, amelyek jobban megfelelnek a helyi vásárlók igényeinek.

Az elektromos átállás sem úgy alakult, ahogy tervezték

A Porsche nehézségeit az is fokozza, hogy az elektromos átállás sem a várakozások szerint halad.

A Taycan értékesítése tovább csökkent, nyilván az sem segít, hogy az Egyesült Államokban megszűntek az elektromos és plug-in hibridekre vonatkozó adókedvezmények. Donald Trump vámintézkedései szintén érzékenyen érintik a vállalatot, mivel a Porsche nem rendelkezik amerikai gyárral, így minden autóját importálja az Egyesült Államokba.

Új vezetés próbálja megfordítani a trendet

Az év elején Michael Leiters vette át a Porsche irányítását, aki korábban a Ferrari gyártásáért felelt.

Az új vezérigazgató már megkezdte a vállalat átalakítását. Áprilisban megállapodott a Bugatti márkát birtokló vegyesvállalatban lévő részesedés értékesítéséről, és jelezte, hogy további eszközeladások is elképzelhetők. Emellett a Porsche már korábban bejelentette, hogy 2029-ig közel 3900 munkahelyet szüntet meg, és további költségcsökkentő intézkedéseket is előkészít.

A Porsche gyengélkedése az anyacégre is hatással van, a sportautó-gyártó hosszú időn keresztül a Volkswagen-csoport egyik legmagasabb nyereséget termelő vállalata volt, ami képes volt ellensúlyozni a tömegmárkák alacsonyabb profitabilitását. Most azonban éppen akkor gyengül, amikor a Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készül.

A Porsche részvényárfolyama ma 1 százalékot esett, idén stagnál.

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