Hat éve nem volt ilyen gyenge a Porsche - Mélyrepülésben az eladások

Hat éve nem volt ilyen gyenge a Porsche
A Porsche 2026 első hat hónapjában 122 306 autót szállított ki világszerte, ami 16 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 146 391 darabhoz képest.
Ennél gyengébb első félévet legutóbb 2020-ban, a koronavírus-járvány kitörésének évében produkált a vállalat.
Az eredmény azért is különösen kellemetlen, mert a Porsche hosszú éveken keresztül a Volkswagen-csoport egyik legstabilabb és legnyereségesebb üzletágának számított. A mostani adatok viszont azt mutatják, hogy a prémium szegmens sem tudja kivonni magát azok alól a folyamatok alól, amelyek az egész német autóipart egyre nagyobb nyomás alá helyezik.
Szinte minden régióban csökkentek az eladások
A Porsche valamennyi fontos piacán kevesebb autót adott el:
- Észak-Amerika továbbra is a vállalat legnagyobb piaca maradt 37 712 átadott autóval, ugyanakkor itt is 13 százalékos csökkenést mértek.
- Kína továbbra is a legnagyobb problémát jelenti. Az értékesítés 32 százalékkal zuhant, és a Porsche már arra számít, hogy 2026 lesz sorozatban az ötödik év, amikor csökkennek az eladásai a világ legnagyobb autópiacán.
- Európában a kiszállítások 8 százalékkal estek vissza.
- Németországban 11 százalékos volt a csökkenés.
- A tengerentúli és feltörekvő piacokon viszont 10 százalékos növekedést tudott felmutatni a vállalat, ami részben ellensúlyozta a fejlett piacok gyengeségét.
A kínai visszaesés különösen fájdalmas, mert hosszú éveken keresztül ez a piac jelentette a Porsche egyik legfontosabb növekedési motorját.
A modellek között is nagyok a különbségek
A Cayenne és a 911 viszi a hátán a céget.
A legnépszerűbb típus továbbra is a Cayenne, amelyből 38 141 darabot adott el a Porsche, bár ez is 4 százalékkal kevesebb az előző évinél.
A 911-es viszont továbbra is kiemelkedően erős. A legendás sportautó értékesítése 19 százalékkal nőtt, így ez lett a vállalat egyik legjobb teljesítményt nyújtó modellje.
A többi típus már jóval gyengébben szerepelt.
- a Macan eladásai 22 százalékkal estek,
- a Panamera értékesítése 13 százalékkal csökkent,
- a Taycané 25 százalékkal esett vissza,
- a 718 Boxster és Cayman párosnál pedig 73 százalékos zuhanás volt, miután tavaly leállt a belső égésű változatok gyártása.
A Porsche szerint a Macan gyengébb számai részben annak tudhatók be, hogy tavaly rendkívül erős volt az új elektromos változat bevezetése, így magas volt a bázis. A 718-es modellek visszaesése pedig elsősorban a gyártás kifutásának következménye.
Egyre mélyebb a kínai válság
A Porsche problémáinak középpontjában továbbra is Kína áll. Az ingatlanpiaci válság visszafogta a prémiumautók iránti keresletet, de az is igaz, hogy a kínai gyártók egyre komolyabb versenyt támasztanak. A BYD, a Xiaomi és több más kínai márka már nemcsak az elektromos autók piacán jelent veszélyt, hanem a felső kategóriában is egyre több vásárlót csábít el a német prémiumgyártóktól.
A Porsche ezért már kereskedőhálózatát is átalakítja Kínában, emellett olyan fedélzeti szoftvereken dolgozik, amelyek jobban megfelelnek a helyi vásárlók igényeinek.
Az elektromos átállás sem úgy alakult, ahogy tervezték
A Porsche nehézségeit az is fokozza, hogy az elektromos átállás sem a várakozások szerint halad.
A Taycan értékesítése tovább csökkent, nyilván az sem segít, hogy az Egyesült Államokban megszűntek az elektromos és plug-in hibridekre vonatkozó adókedvezmények. Donald Trump vámintézkedései szintén érzékenyen érintik a vállalatot, mivel a Porsche nem rendelkezik amerikai gyárral, így minden autóját importálja az Egyesült Államokba.
Új vezetés próbálja megfordítani a trendet
Az év elején Michael Leiters vette át a Porsche irányítását, aki korábban a Ferrari gyártásáért felelt.
Az új vezérigazgató már megkezdte a vállalat átalakítását. Áprilisban megállapodott a Bugatti márkát birtokló vegyesvállalatban lévő részesedés értékesítéséről, és jelezte, hogy további eszközeladások is elképzelhetők. Emellett a Porsche már korábban bejelentette, hogy 2029-ig közel 3900 munkahelyet szüntet meg, és további költségcsökkentő intézkedéseket is előkészít.
A Porsche gyengélkedése az anyacégre is hatással van, a sportautó-gyártó hosszú időn keresztül a Volkswagen-csoport egyik legmagasabb nyereséget termelő vállalata volt, ami képes volt ellensúlyozni a tömegmárkák alacsonyabb profitabilitását. Most azonban éppen akkor gyengül, amikor a Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készül.
A Porsche részvényárfolyama ma 1 százalékot esett, idén stagnál.
Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
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