Kiderült, ki az iráni háború egyik legnagyobb nyertese, akinek szép csendben dollármilliárdokat ugrott a vagyona

A finomított kőolajtermékek iránti megugró kereslet a

Bloomberg milliárdosindexe szerint az év eleje óta mintegy 4,86 milliárd dollárral növelte Dangote vagyonát, amely így már nagyjából 34,8 milliárd dollárra rúg.

A 69 éves üzletember, aki korábban a cementtől a cukron át a sóig számos iparágban indított sikeres vállalkozásokat az afrikai középosztály felemelkedésére számítva, ezzel a világ 65. leggazdagabb emberévé vált. A finomító benzin-, gázolaj- és kerozintermelése idén eddig több mint 70 százalékkal bővült.

Dangote legalább 50 milliárd dolláros piaci értékelés mellett tervezi bevezetni a finomítót a nigériai tőzsdére, a későbbiekben pedig egy másodlagos, feltehetően New York-i tőzsdei kibocsátást is tervez – közölte Devakumar V.G. Edwin, a Dangote Industries alelnöke. Emellett mintegy 28 milliárd dollárt fektetne a Lagos melletti finomító bővítésébe, valamint egy új, kenyai üzem építésébe.

A társaság a Lagos melletti finomító kapacitását 2028-ig napi 1,4 millió hordóra duplázná meg, ez a bővítés pedig várhatóan 13 milliárd dollárba kerül majd. A kenyai Lamu-szigetcsoportnál épülő új finomító és a hozzá kapcsolódó kikötő megvalósítása körülbelül 15 milliárd dollárt igényel, és a tervek szerint nagyjából három év alatt készülhet el.

Dangote az afrikai kereslet robbanásszerű növekedését használja ki, aminek köszönhetően április óta a világ legnagyobb kerozinexportőrévé vált, miközben Európába is egyre több üzemanyagot szállít. A háborús helyzet egész Nigériának kedvezett, mivel a kőolaj és a finomított termékek iránti kereslet erősítette a nemzeti valutát, és mérsékelte a belföldi üzemanyagárak növekedését.

A legnagyobb kihívást jelenleg a hazai kőolajellátás biztosítása jelenti, mivel az állami olajvállalat, az NNPC eddig a közelében sem járt a finomító szükségleteinek kielégítéséhez szükséges mennyiségnek. Ennek oka, hogy a kormány a hitelek törlesztése érdekében külföldi vevőknek értékesíti a kitermelt nyersolajat. A másik komoly feladat az értékesítési csatornák kiépítése, amihez a vállalat saját hajókat vásárolna, Namíbiában elosztóközpontot hozna létre, és egy több mint 2400 kilométeres csővezetéket fektetne le a tengerparttal nem rendelkező országok, például Zimbabwe, Botswana és Zambia felé.

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