Kína miatt mélyrepülésben a Volkswagen konszern

Kijöttek a Volkswagen konszern első féléves eladási számai, amikből kiderült, hogy a Volkswagen csoport 2026 első hat hónapjában világszerte 4,13 millió járművet adott át ügyfeleinek, ami 6,3 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 4,41 millió darabhoz képest. A kínai piacot leszámítva a világ többi részén továbbra is növekedni tudott a konszern, különösen Európában és Dél-Amerikában.
A féléves eredményeket gyakorlatilag teljes egészében a kínai piac gyengesége határozta meg. A Volkswagen szállításai Kínában 26 százalékkal zuhantak, ami közel 341 ezer autóval kevesebb eladást jelentett. A vállalat szerint a teljes kínai autópiac 20 százalékkal zsugorodott, és ebből a folyamatból még az új, helyben fejlesztett elektromos modellek sem tudták teljesen kivonni a konszernt, bár a második negyedévben már látszottak pozitív jelek.
Ezzel szemben Európa továbbra is stabil támaszt jelentett a vállalat számára. A kontinensen 2,04 millió autót adott át a Volkswagen, ami 3,5 százalékos növekedés. Nyugat-Európában 2,9 százalékos, Közép- és Kelet-Európában pedig 7,2 százalékos bővülést ért el a konszern, miközben Németországban is közel 3 százalékkal emelkedtek az eladások. Dél-Amerikában még ennél is erősebb volt a teljesítmény, ahol 8,3 százalékkal nőtt az értékesítés, Brazíliában pedig több mint 17 százalékos volt a bővülés. Észak-Amerikában ugyan féléves szinten 3,1 százalékos visszaesést regisztráltak, de a második negyedév már 7,7 százalékos növekedést hozott, ami arra utal, hogy a piac stabilizálódhat.
Régiónként így alakultak az első féléves eladások:
- Nyugat-Európa: 1 748 400 autó, +2,9%
- Közép- és Kelet-Európa: 292 600 autó, +7,2%
- Észak-Amerika: 447 500 autó, −3,1%
- Dél-Amerika: 327 200 autó, +8,3%
- Kína: 973 000 autó, −25,9%
- Ázsia–Csendes-óceáni térség (Kínán kívül): 145 300 autó, −7,5%
- Közel-Kelet és Afrika: 191 700 autó, −3,6%
Márkaszinten rendkívül eltérő teljesítmények voltak, a legnagyobb volumenű márka, a Volkswagen továbbra is komoly nyomás alatt áll, az első félévben 10,9 százalékkal kevesebb, 2,07 millió autót adott el.
Ezzel szemben a Škoda tovább folytatta kiváló sorozatát. A cseh márka értékesítése 9,1 százalékkal nőtt, így már 555 700 autót adott át világszerte, vagyis messze a konszern egyik legerősebb teljesítményét nyújtotta.
A Volkswagen Haszonjárművek üzletág is jól szerepelt, 7,1 százalékos növekedést ért el, miközben a SEAT és a CUPRA gyakorlatilag stagnált.
A prémium márkák számára azonban jóval nehezebb volt az első félév. Az Audi 7,2 százalékos visszaesést szenvedett el, míg a Porsche még ennél is rosszabbul teljesített, 16,5 százalékkal estek az eladásai. A Bentley eladása 13,6 százalékkal zsugorodott, a Lamborghini pedig enyhe visszaesést mutatott.
A teherautógyártó Traton összességében stabil maradt, az MAN több mint 8 százalékkal növelte eladásait.
Márkánkénti első féléves változás
- Volkswagen személyautók: 2 067 500, −10,9%
- Škoda: 555 700, +9,1%
- SEAT/CUPRA: 299 700, −1,0%
- Volkswagen Haszonjárművek: 192 200, +7,1%
- Audi: 727 200, −7,2%
- Bentley: 4 200, −13,6%
- Lamborghini: 5 400, −4,6%
- Porsche: 122 300, −16,5%
- Traton: 151 500, −1,1%
A konszern világszerte 438 500 tisztán elektromos autót adott el, ami 5,8 százalékkal marad el az előző évtől.
Európában a Volkswagen tovább erősítette vezető pozícióját, ahol 8,4 százalékkal nőtt a BEV-eladások száma, itt a vállalat továbbra is piacvezető. Az Egyesült Államokban ezzel szemben drámai, 68,8 százalékos visszaesés következett be, amit a vállalat az állami támogatások megszűnésével és a magasabb vámokkal magyaráz. Kínában közel 48 százalékos volt a csökkenés.
A Volkswagen ugyanakkor bizakodó a következő hónapokat illetően. Európában a tisztán elektromos modellek rendelésállománya már több mint 50 százalékkal haladja meg a tavaly év végi szintet, amit elsősorban az új belépőszintű elektromos modellcsalád hajt. A Volkswagen ID. Polo, a Škoda Epiq és a CUPRA Raval együtt már 54 ezer megrendelést gyűjtött néhány hét alatt, annak ellenére, hogy a négy modellből egyelőre csak három érhető el a piacon. A teljes európai rendelésállomány 12 százalékkal nőtt, ezen belül az elektromos modellek aránya már meghaladja a 30 százalékot.
A legnépszerűbb elektromos modell a félév során a Škoda Elroq lett közel 60 ezer átadott autóval, amelyet a Volkswagen ID.4 és ID.5, és a Škoda Enyaq követett. Az első tízbe négy Volkswagen-, három Audi-, két Škoda- és egy CUPRA-modell került be.
Közben a menedzsment a konszern történetének legnagyobb átalakítására készül, egyre kevesebb autót gyártanának, a modellválaszték nagy része eltűnhet, erről itt írtunk részletesebben, a Porsche első féléves eladásairól pedig itt.
A Volkswagen árfolyama ma 1,4, a Porsche árfolyama 1,8 százalékot esett.
Címlapkép forrása: Moritz Frankenberg/picture alliance via Getty Images
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