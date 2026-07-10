Kitört a licitháború az easyJetért, újabb milliárdok kerültek az asztalra!

Újabb fordulat az easyJet felvásárlási történetében. Alig néhány nappal azután, hogy a brit diszkont légitársaság igazgatósága jelezte, kész támogatni a Castlelake 5,5 milliárd fontos felvásárlási ajánlatát, egy másik amerikai befektető, az Apollo Global Management még magasabb ajánlattal jelentkezett.
Az easyJet pénteken közölte, hogy megvizsgálja az Apollo készpénzes ajánlatát, amely részvényenként 7,15 fontot kínál a társaságért. Ez összesen 5,7 milliárd fontra értékeli a légitársaságot, meghaladva a Castlelake néhány nappal korábbi, részvényenként 6,90 fontos, összesen 5,5 milliárd fontos ajánlatát.
A két amerikai befektető ezzel gyakorlatilag licitháborút indított az easyJetért. A Castlelake május vége óta több ajánlatot is tett a társaságra, amelyeket az igazgatóság rendre alacsonynak minősített. A múlt hétvégén azonban a befektető megemelte ajánlatát, amelyet az easyJet vezetése már elfogadásra érdemesnek tartott. Most azonban úgy tűnik, hogy az Apollo még ennél is többet hajlandó fizetni.
Az Apollo ajánlatának egyik érdekessége, hogy nemcsak készpénzes kifizetést tartalmaz. A részvényesek választhatnak egy úgynevezett részvénycsere-megoldást is, amelynek keretében a pénz felvétele helyett továbbra is tulajdonosok maradhatnak a felvásárlást követően létrejövő vállalatban, így részesedhetnek annak későbbi értéknövekedéséből is. A konstrukció részletei ugyanakkor még egyeztetés alatt állnak.
A mostani ajánlat jelentős prémiumot kínál a befektetőknek. Az Apollo által felajánlott 7,15 fontos ár 81 százalékkal magasabb annál az árfolyamnál, amelyen az easyJet részvényei forogtak még május végén, mielőtt nyilvánosságra került volna a Castlelake érdeklődése.
Az easyJet az elmúlt hónapokban egyre vonzóbb célponttá vált a pénzügyi befektetők számára. Bár a légitársaságot megviselték a koronavírus-járvány utóhatásai, a magas üzemanyagárak és a közel-keleti konfliktus miatt romló piaci környezet, értékes résidőkkel rendelkezik Európa legfontosabb repülőterein, emellett jelentős Airbus-megrendelésállománya is van. Több elemző szerint ezek az eszközök önmagukban is komoly értéket képviselnek, ezért több befektető is úgy látja, hogy a vállalat többet ér annál, mint amit a tőzsdei árfolyama tükröz.
Az easyJet igazgatósága közölte, hogy az Apollo ajánlatát kedvezőbbnek tartja a Castlelake ajánlatánál, ezért hajlik arra, hogy ezt javasolja a részvényeseknek. Ezzel ugyanakkor még korántsem zárult le a folyamat, hiszen a Castlelake előtt továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy ismét emelje ajánlatát, így a következő hetekben tovább fokozódhat a verseny a brit fapados légitársaság megszerzéséért.
Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kiderült, ki az iráni háború egyik legnagyobb nyertese, akinek szép csendben dollármilliárdokat ugrott a vagyona
Az időzítés kulcsfontosságú volt.
Hiába repkednek a rakéták, több tartályhajó átkelt a Hormuzi-szoroson
A forgalom élénkülése a közel-keleti harcok kiújulása ellenére is tapasztalható.
Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, már 12-en életüket vesztették
Almería tartományban pusztít tűzvész.
Azt hitték, kiiktatásával egy csapásra megnyerhetik a háborút - Eltemették Ali Hameneit
Hatalmas tömegek vettek részt az ajatollah búcsúztatásán.
Fordulat a tőzsdéken az iráni eszkaláció után
Újra nagyot ment a dél-koreai tőzsde.
A holnap lecsúszó negyedei épülnek most? Komoly veszély fenyegeti a modern magyar lakóparkokat
A magyar lakáspolitika útkeresése a retrofit és a közösségi megoldások útvesztőjében
Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén, ritka jelenségnek lehetünk tanúi
Az időjárás is ideális lesz.
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.