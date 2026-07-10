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Kitört a licitháború az easyJetért, újabb milliárdok kerültek az asztalra!
Befektetés

Kitört a licitháború az easyJetért, újabb milliárdok kerültek az asztalra!

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Tovább fokozódik a verseny az easyJet megszerzéséért. Alig néhány nappal azután, hogy a brit diszkont légitársaság igazgatósága támogatásáról biztosította a Castlelake felvásárlási ajánlatát, máris befutott egy még magasabb ajánlat. Az Apollo Global Management ajánlata 5,7 milliárd fontra értékelné a légitársaságot.

Újabb fordulat az easyJet felvásárlási történetében. Alig néhány nappal azután, hogy a brit diszkont légitársaság igazgatósága jelezte, kész támogatni a Castlelake 5,5 milliárd fontos felvásárlási ajánlatát, egy másik amerikai befektető, az Apollo Global Management még magasabb ajánlattal jelentkezett.

Az easyJet pénteken közölte, hogy megvizsgálja az Apollo készpénzes ajánlatát, amely részvényenként 7,15 fontot kínál a társaságért. Ez összesen 5,7 milliárd fontra értékeli a légitársaságot, meghaladva a Castlelake néhány nappal korábbi, részvényenként 6,90 fontos, összesen 5,5 milliárd fontos ajánlatát.

A két amerikai befektető ezzel gyakorlatilag licitháborút indított az easyJetért. A Castlelake május vége óta több ajánlatot is tett a társaságra, amelyeket az igazgatóság rendre alacsonynak minősített. A múlt hétvégén azonban a befektető megemelte ajánlatát, amelyet az easyJet vezetése már elfogadásra érdemesnek tartott. Most azonban úgy tűnik, hogy az Apollo még ennél is többet hajlandó fizetni.

Az Apollo ajánlatának egyik érdekessége, hogy nemcsak készpénzes kifizetést tartalmaz. A részvényesek választhatnak egy úgynevezett részvénycsere-megoldást is, amelynek keretében a pénz felvétele helyett továbbra is tulajdonosok maradhatnak a felvásárlást követően létrejövő vállalatban, így részesedhetnek annak későbbi értéknövekedéséből is. A konstrukció részletei ugyanakkor még egyeztetés alatt állnak.

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A mostani ajánlat jelentős prémiumot kínál a befektetőknek. Az Apollo által felajánlott 7,15 fontos ár 81 százalékkal magasabb annál az árfolyamnál, amelyen az easyJet részvényei forogtak még május végén, mielőtt nyilvánosságra került volna a Castlelake érdeklődése.

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Az easyJet az elmúlt hónapokban egyre vonzóbb célponttá vált a pénzügyi befektetők számára. Bár a légitársaságot megviselték a koronavírus-járvány utóhatásai, a magas üzemanyagárak és a közel-keleti konfliktus miatt romló piaci környezet, értékes résidőkkel rendelkezik Európa legfontosabb repülőterein, emellett jelentős Airbus-megrendelésállománya is van. Több elemző szerint ezek az eszközök önmagukban is komoly értéket képviselnek, ezért több befektető is úgy látja, hogy a vállalat többet ér annál, mint amit a tőzsdei árfolyama tükröz.

Az easyJet igazgatósága közölte, hogy az Apollo ajánlatát kedvezőbbnek tartja a Castlelake ajánlatánál, ezért hajlik arra, hogy ezt javasolja a részvényeseknek. Ezzel ugyanakkor még korántsem zárult le a folyamat, hiszen a Castlelake előtt továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy ismét emelje ajánlatát, így a következő hetekben tovább fokozódhat a verseny a brit fapados légitársaság megszerzéséért.

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Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

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