Mesés eredmény a tőzsdén: óriási összeget vont be a techszektor egyik legfontosabb beszállítója

A papírokkal egyelőre az SKHYV kód alatt kereskednek, amely keddtől SKHY-re változik. A vállalat amerikai letéti igazolásait (ADR) 149 dolláros áron jegyezték le, ami 26,5 milliárd dolláros forrást biztosít a nagyszabású terjeszkedési tervek, többek között új gyárak építésének és a berendezések beszerzésének finanszírozására.

Az SK Hynix piaci kapitalizációja alapján a második legnagyobb vállalat Dél-Koreában, közvetlenül a Samsung mögött.

Nagyobb versenytársához hasonlóan olyan számítógépes memóriákat gyárt, amelyek a mobiltelefonokban és a személyi számítógépekben a rövid távú adattárolásért felelnek. Ügyfelei között a technológiai szektor legnagyobb óriásai szerepelnek, beleértve az Nvidiát és az Apple-t.

A memóriapiac évtizedeken át a félvezetőipar csendesebb szegmensének számított, ám a mesterségesintelligencia-láz hatalmas növekedési pályára állította a szektort. A társaság piaci értékeltsége az elmúlt egy évben több mint a hétszeresére emelkedett, mivel az AI-infrastruktúra kiépítése iránti hatalmas igény globális memóriahiányhoz vezetett, ez pedig az egekbe repítette az árakat.

Az SK Hynix piacvezető szerepet tölt be a nagy teljesítményű, AI-chipekben használt memóriák terén. Chey Tae-won elnök a CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy hiába tervezi a vállalat a gyártási kapacitás megduplázását öt éven belül, a partnereik visszajelzései alapján ez a bővítés sem lesz elegendő. Az AI-chipek ugyanis rendkívül nagy sávszélességű memóriát (HBM) igényelnek, amelyet a hagyományos memóriachipek egymásra rétegzésével, egy rendkívül összetett gyártási eljárással állítanak elő.

A memóriapiac ciklikus jellege miatt ugyanakkor kockázatos kizárólag a jelenlegi fellendülésre építeni, hiszen a korábbi nagy technológiai váltásokat rendszerint túlkínálat és jelentős árzuhanás követte. Chey szerint azonban ezúttal tartós szerkezeti változásról van szó, mivel az AI-ágensek és a fizikai robotok terjedése is rengeteg memóriachipet igényel majd. A tervezett kapacitásbővítés nagyobb része Dél-Koreában valósul meg, többek között egy 390 milliárd dollár értékű chipgyártó klaszter formájában Jonginban, de a vállalat emellett egy négymilliárd dolláros csomagolóüzem felépítését is tervezi az amerikai Indiana államban található telephelyén.

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