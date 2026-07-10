SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Mesés eredmény a tőzsdén: óriási összeget vont be a techszektor egyik legfontosabb beszállítója
Befektetés

Mesés eredmény a tőzsdén: óriási összeget vont be a techszektor egyik legfontosabb beszállítója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai befektetők hatalmas érdeklődése mellett debütált a Nasdaqon a dél-koreai SK Hynix, amelynek részvényei pénteken 170 dolláros árfolyamon, mintegy 14 százalékos emelkedéssel nyitottak. A memóriachip-gyártó vállalat vezetője szerint a mesterségesintelligencia-robbanásnak köszönhetően a kereslet szinte kimeríthetetlen - írja a CNBC.

A papírokkal egyelőre az SKHYV kód alatt kereskednek, amely keddtől SKHY-re változik. A vállalat amerikai letéti igazolásait (ADR) 149 dolláros áron jegyezték le, ami 26,5 milliárd dolláros forrást biztosít a nagyszabású terjeszkedési tervek, többek között új gyárak építésének és a berendezések beszerzésének finanszírozására.

Az SK Hynix piaci kapitalizációja alapján a második legnagyobb vállalat Dél-Koreában, közvetlenül a Samsung mögött.

Nagyobb versenytársához hasonlóan olyan számítógépes memóriákat gyárt, amelyek a mobiltelefonokban és a személyi számítógépekben a rövid távú adattárolásért felelnek. Ügyfelei között a technológiai szektor legnagyobb óriásai szerepelnek, beleértve az Nvidiát és az Apple-t.

A memóriapiac évtizedeken át a félvezetőipar csendesebb szegmensének számított, ám a mesterségesintelligencia-láz hatalmas növekedési pályára állította a szektort. A társaság piaci értékeltsége az elmúlt egy évben több mint a hétszeresére emelkedett, mivel az AI-infrastruktúra kiépítése iránti hatalmas igény globális memóriahiányhoz vezetett, ez pedig az egekbe repítette az árakat.

Még több Befektetés

Dél-koreai óriás debütált a tőzsdén, még mindig őrületes hit van az AI-szektor mögött

Hatalmas fordulat érik ebben a részvényben - Most érdemes nagyon figyelni!

Ez ám a patrióta befektetési stratégia: irdatlanul felülsúlyozzák a hazai papírokat a világhírű nyugdíjalapok

Az SK Hynix piacvezető szerepet tölt be a nagy teljesítményű, AI-chipekben használt memóriák terén. Chey Tae-won elnök a CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy hiába tervezi a vállalat a gyártási kapacitás megduplázását öt éven belül, a partnereik visszajelzései alapján ez a bővítés sem lesz elegendő. Az AI-chipek ugyanis rendkívül nagy sávszélességű memóriát (HBM) igényelnek, amelyet a hagyományos memóriachipek egymásra rétegzésével, egy rendkívül összetett gyártási eljárással állítanak elő.

A memóriapiac ciklikus jellege miatt ugyanakkor kockázatos kizárólag a jelenlegi fellendülésre építeni, hiszen a korábbi nagy technológiai váltásokat rendszerint túlkínálat és jelentős árzuhanás követte. Chey szerint azonban ezúttal tartós szerkezeti változásról van szó, mivel az AI-ágensek és a fizikai robotok terjedése is rengeteg memóriachipet igényel majd. A tervezett kapacitásbővítés nagyobb része Dél-Koreában valósul meg, többek között egy 390 milliárd dollár értékű chipgyártó klaszter formájában Jonginban, de a vállalat emellett egy négymilliárd dolláros csomagolóüzem felépítését is tervezi az amerikai Indiana államban található telephelyén.

Kapcsolódó cikkünk

Iránykeresés a tőzsdéken az iráni eszkaláció után

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: mégsem történt lopás a kecskeméti vadászgép-alkatrészek ügyében
Kiderült, ki az iráni háború egyik legnagyobb nyertese, akinek szép csendben dollármilliárdokat ugrott a vagyona
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility