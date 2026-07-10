Nagy izgalmak a magyar ingatlanpiacon – De hogyan profitáltak ebből a befektetők?

Az igazi áttörés még várat magára a magyar ingatlanalapok piacán, habár a hozamok most már szépen elindultak felfelé. Fél évvel ezelőtt legjobb esetben is 7% körüli éves hozammal kellett beérniük a befektetőknek, mostanra viszont
a legjobb lakossági ingatlanalapok 8-9% körül is hoztak,
ami még a nagyon népszerű állampapírokkal összevetve is megállja a helyét. Mostani értékelő cikkünkben körüljárjuk, milyen folyamatok uralkodnak az ingatlanpiac különféle szegmenseiben, és azt is megmutatjuk, mely ingatlanalapok teljesítettek a legügyesebben – azaz hol volt a legjobb helyen a pénz!
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