Sokkterápia a Volkswagennél - A modellek fele eltűnhet, teljesen új korszak kezdődik

Kínában drámai a piacvesztés, világszerte élesedik a verseny, a régi struktúrák már nem működnek, ezért a Volkswagennek is lépnie kellett. A menedzsment a konszern történetének legnagyobb átalakítására készül, egyre kevesebb autót gyártanának, a modellválaszték nagy része eltűnhet, gyárbezárások, létszámleépítések jöhetnek. Megnéztük, mi áll a döntések mögött, mennyire hihető a stratégia, mit áraz a piac, és mit jelenthet mindez a magyar autóipar számára.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!

Mit jelentett be a cég?

A Volkswagen igazgatósága bemutatta a felügyelőbizottságnak a 2030-as jövőképet és egy 12 pontos átalakítási programot, aminek célja, hogy a vállalat ellenállóbbá, hatékonyabbá és versenyképesebbé váljon a gyengülő autópiacon és az egyre erősödő kínai verseny mellett.

A legfontosabb intézkedések

Jelentősen szűkítik a modellpalettát: akár 50 százalékkal csökkentik a kínálatot, a legjövedelmezőbb piaci szegmensekre koncentrálnak, az egyes modellek felszereltségi variációinak számát akár 75 százalékkal is visszavágják, hogy egyszerűbbé és olcsóbbá váljon a fejlesztés és a gyártás.

akár 50 százalékkal csökkentik a kínálatot, a legjövedelmezőbb piaci szegmensekre koncentrálnak, az egyes modellek felszereltségi variációinak számát akár 75 százalékkal is visszavágják, hogy egyszerűbbé és olcsóbbá váljon a fejlesztés és a gyártás. Egységesítik a technológiai fejlesztéseket: összevonják a platformokat, egységesítik az elektronikai architektúrákat, egyszerűsítik a szoftveres rendszereket, megszüntetik a párhuzamos fejlesztéseket a csoport márkái között.

összevonják a platformokat, egységesítik az elektronikai architektúrákat, egyszerűsítik a szoftveres rendszereket, megszüntetik a párhuzamos fejlesztéseket a csoport márkái között. Csökkentik a gyártókapacitásokat: a csoportot évi 9 millió autó gyártására méretezik, Európában és Kínában további kapacitáscsökkentések várhatók.

a csoportot évi 9 millió autó gyártására méretezik, Európában és Kínában további kapacitáscsökkentések várhatók. Karcsúsítják a szervezetet: kevesebb vezetői szint, gyorsabb döntéshozatal

kevesebb vezetői szint, gyorsabb döntéshozatal Nagyobb szerepet kap a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a közös szolgáltatóközpontok.

Átalakítják a befektetési portfóliót: csak azokat az érdekeltségeket tartják meg, amik stratégiailag fontosak és megfelelő megtérülést biztosítanak; ennek részeként már bejelentették az Everllence többségi részesedésének értékesítését, amelyből mintegy 7,4 milliárd euró folyik be.

Hogy miért van ezekre szükség? A menedzsment szerint az elmúlt évben tovább romlott az autóipari környezet, emelkedtek a vámok, nőttek a költségek, szigorodtak a szabályozások, fokozódott a globális verseny, itt elsősorban a kínai gyártókra érdemes gondolni.

A Volkswagen szerint a korábban meghirdetett költségcsökkentési programok már nem elegendők, ezért az üzleti modellt is alapjaiban kell átalakítani.

A vezérigazgató, Oliver Blume szerint a cél az, hogy 2030-ra a Volkswagen legyen a világ legvonzóbb autóipari vállalata, ikonikus márkákkal, versenyképes technológiákkal, erős pénzügyi eredményekkel és egyszerűbb, hatékonyabb működéssel. A hangsúly egyértelműen a komplexitás csökkentésén, a költségek leszorításán és a nyereségesség javításán lesz.

Mit jelent ez az egész valójában?

A Volkswagen most bejelentett tervei csak a felszínen tűnnek egy egyszerű költségcsökkentési programnak, ez inkább egy sokkal mélyebb stratégiai fordulat. Persze,

a konszern hatékonyabb is akar lenni, de a lényeg, hogy tudatosan egy kisebb vállalat lenne.

A Covid előtt a 12 milliós eladást célozták meg, most meg a 9-et, ez annak a beismerése, hogy a korábbi növekedési pálya már nem tartható. Kínában drámai a piacvesztés, de a kínai gyártók Európában is rekordsebességgel harapnak ki egyre nagyobb szeletet a tortából, világszerte egyre kiélezettebb a verseny. Ami most történik, az egy szemléletváltás a Volkswagennél, a hangsúly a növekedésről a jövedelmezőségre helyeződik át.

Van olyan eleme az új stratégiának, amivel a Volkswagen gyakorlatilag a Toyotát másolja. A japán autógyártó már évek óta nem abban van, hogy minden piaci szegmensre külön modellt fejleszt, hanem hogy viszonylag szűk kínálattal dolgozik, de az egyes típusokat nagy darabszámban és rendkívül hatékonyan gyártja. A Volkswagen megközelítése pedig eddig az volt, hogy a lehető legszélesebb modellpalettára épít, szinte minden piaci szegmensben jelen van, rengeteg különböző platformot, motort és felszereltségi kombinációt kínál, ami óriási fejlesztési és gyártási komplexitást eredményezett. Ez a mai világban egyszerűen nem működik. Kevesebb modell, egyszerűbb kínálat, nagyobb sorozatban gyártott típusok, ez a jövő.

Nagy kérdés, hogy mennyi pénzt lehet ezzel megspórolni. A Volkswagen nem közölt konkrét számokat, de a bejelentett intézkedések alapján nem nehéz arra jutni, hogy éves szinten sok milliárd eurós spórolásról van szó. A modellpaletta akár 50 százalékos csökkentése és a konfigurációk számának 75 százalékos visszavágása azt jelenti, hogy kevesebb autót kell tervezni, egyszerűbb lesz a fejlesztés, csökkennek a K+F költségek, kevesebb alkatrészt kell raktáron tartani, egyszerűbb lesz a beszerzés és a logisztika, és hatékonyabb lesz a gyártás is, a homologizációs és tanúsítási költségek is csökkennek, és a nagyobb darabszámban gyártott modelleknél javul a méretgazdaságosság.

De sikerült? - tehetjük majd fel néhány év múlva a kérdést. A tervek végrehajtása nem lesz egyszerű. Például azért sem, mert a konszern több, önálló identitással és saját fejlesztési központtal rendelkező márkára épül, az Audi, a Volkswagen, a Škoda, a SEAT vagy a Porsche mind egy-egy kiskirályság még akkor is, ha sok esetben közös technológiákra építenek. Nagy kérdés, hogy a menedzsment képes lesz-e egy ekkora és ennyire összetett vállalatot az új irányba terelni.

És hogy mit jelent ez a magyar autóiparnak? Nem tudjuk, melyik gyárakat zárhatják be, építhetik le, de vélhetően a drágán termelő, magas bérköltségű, nem optimális kihasználtságú üzemek lehetnek a legnagyobb veszélyben. Magyarországon a konszernnél az Audi győri üzeme a legfontosabb, autókat, motorokat is gyárt. Ha a Volkswagen kevesebb modellt fejleszt, egyszerűsíti a platformokat és csökkenti a hajtásláncok számát, az hosszabb távon nyilvánvalóan a beszállítói láncokra és a gyártóüzemek kihasználtságára is hatással lehet, de az is elképzelhető, hogy éppen az egyszerűsítés kedvez azoknak a hatékony és versenyképes gyáraknak, amik képesek nagy sorozatban, alacsony költség mellett termelni. Ezért nem könnyű megmondani, hogy a győri Audi nyertese vagy vesztese lesz-e az átalakításnak. És még egy aspektus: a BMW új gyárat épített Debrecenben, a Mercedes Kecskeméten duplázza meg a kapacitását, nagy kérdés, szükség van-e ennyi kapacitásra Európában. Abban bízhatunk, hogy ha nincs is, még mindig ezek a korszerű, hatékony gyárak maradhatnak a legtovább életben.

Alátámasztható számokkal?

Ha csak a bevételek alakulását nézzük, akkor dráma egyáltalán nincsen a Volkswagennél. Még. Kisebb megtorpanások voltak, ilyen a 2008-as válság és aztán a 2019-es Covid, de alapvetően évről évre növekedő árbevételről számol be a cégcsoport. Az elmúlt évek viszont már csak stagnálásról szóltak. A következő ábráról az is leolvasható, hogy az elemzők még mindig azzal számolnak, hogy a következő években folyamatosan emelkedik majd a Volkswagen árbevétele. A management mostani bejelentései, miszerint csökkentik a gyártókapacitásokat, azért nem egészen ebbe az irányba mutatnak, vagyis az elemzői várakozások vélhetően most túlságosan optimisták a Volkswagennél, nem lennénk meglepődve, ha a következő hónapokban a korábban vártnál alacsonyabb számokkal jönnének ki a cég részvényeit követő elemzők.

A konszern profitja az elmúlt években folyamatosan csökkent, 2023 és 2025 között 56 százalékkal zsugorodott. Azért itt is látszik, hogy az elemzői várakozások eléggé optimisták, a következő évekre folyamatosan emelkedő profittal számolnak, miközben azért a gyárbezárásoknak, létszámleépítéseknek és általában a csökkenő értékesítéseknek durva hatása lehet a profitra. Az idei első féléves számokat még nem ismerjük, csak az első negyedéveseket, azok viszont nem túlságosan biztatók. A konszern járműeladása 4 százalékkal csökkent, az árbevétel 2,5 százalékkal, az operatív eredmény 14, az adózott eredmény pedig 29 százalékkal esett.

Az elmúlt két és fél évtizedben a Volkswagen konszern nettó profit marzsa átlagosan 4,1 százalék volt. Ettől az elmúlt években egyre inkább eltávolodott a cégcsoport, az idei első negyedévben már csak 2 százalék volt a marzs. A várakozások szerint ebben is javulás jön a következő években. Itt is inkább túlzottan optimistának tűnik az elemzői konszenzus.

Mire számítanak az elemzők? És a piac?

Az európai autógyártók részvényeinek árazása egyrészt értelmezhetetlen, hiszen olyan szorzókat látunk, amiket más iparágakban nagyon ritkán, másrészt viszont a megfejtés az az, hogy

a befektetők gyakorlatilag armageddont áraznak.

A Volkswagen P/E rátája például 4 alatti, vagyis kevesebb mint négy évnyi várt profitért meg lehet venni ezt a részvényt. Miközben más iparágakban már a 15-20-as szorzók is sokszor alacsonynak számítanak. Vélhetően itt is az a befektetők várakozása, hogy az elemzői várakozások nem fognak teljesülni, vagyis azok a profitok, amiket most előre jeleznek, azok nagyon nem ott lesznek, hanem mondjuk fele, harmad akkora profitok jönnek a következő években. Nagyon mást áraz most a piac, mint amit az elemzők előre jeleznek.

Ha az árfolyam és az árbevétel hányadosaként képzett P/S rátát nézzük, akkor még inkább értelmezhetetlen szorzókon forog a Volkswagen. Gyakorlatilag az éves árbevétel tizedén meg lehet venni a cég részvényeit, miközben mondjuk a nagy versenytárs, a világ legnagyobb autógyártójának a részvényeit, a Toyotát több mint hétszeres érték mellett. És akkor mondjuk a Tesláról ne is beszéljünk, ami az árbevételének a 15-szörösén forog.

A Volkswagen részvényeit egyébként kivétel nélkül vételre ajánlják. Az elemzők, a célárak átlaga 75 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

Hogy reagáltak a befektetők?

Azzal kapcsolatban, hogy a Volkswagen menedzsmentje drasztikus átalakításokra készül, már szivárogtak ki hírek az elmúlt hetekben, így ennek nagy részét a piac már be is árazta. Idén már 30 százalékot zuhant az árfolyam, miközben alapvetően pozitív a nemzetközi befektetői hangulat.

Ma a Volkswagen árfolyama egy százalékot emelkedett, igaz volt is honnan, június közepe óta több mint 20 százalékot esett az árfolyam.

Címlapkép forrása: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ