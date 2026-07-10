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Több mint kétmillió gyerek kap SpaceX-részvényt
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Több mint kétmillió gyerek kap SpaceX-részvényt

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Több mint kétmillió amerikai gyermek kap egy-egy SpaceX-részvényt Elon Musk legfontosabb munkatársától, Gwynne Shotwelltől és férjétől. Az ajándék jelenlegi értéke közel 300 millió dollár.

Szokatlan jótékonysági akciót jelentett be Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke, aki férjével együtt több mint kétmillió amerikai gyermeknek ajándékoz egy-egy SpaceX-részvényt. Az értékpapírok az úgynevezett Trump Account megtakarítási számlákra kerülnek, amelyeket a gyermekek hosszú távú vagyonépítésének támogatására hoztak létre.

A bejelentéskor Donald Trump amerikai elnök még 325 millió dollárra becsülte az adomány értékét, azonban a SpaceX részvényének árfolyama azóta esett. A csütötöki záróár 152 dollár volt, az alapján

a teljes felajánlás jelenlegi piaci értéke 304 millió dollár.

Trump nyilvánosan is megköszönte Shotwell és férje felajánlását, amelyet az amerikai álom támogatásának nevezett. A részvényeket elsősorban 11 és 17 év közötti, alacsonyabb jövedelmű családok gyermekei kapják, különös figyelemmel a Texasban élő fiatalokra, ahol Shotwell is otthonra talált.

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A mostani felajánlással Shotwell a Trump Account program egyik legnagyobb ismert magánadományozójává vált. Donald Trump korábban arról is beszélt, hogy Elon Musk is SpaceX-részvényeket adományozhat a programnak, ezt azonban sem az elnök, sem Musk nem erősítette meg.

A Trump Account egy adókedvezményekkel támogatott, hosszú távú megtakarítási konstrukció, amelynek célja, hogy a családok már gyermekkorban elkezdhessék a vagyonépítést. Eddig több mint hatmillió számlát nyitottak, közülük 1,4 millióra már ezer dolláros állami hozzájárulás is érkezett az újszülöttek számára.

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Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

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