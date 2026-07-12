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Felfoghatatlan pénzeső zúdul korunk egyik legsúlyosabb problémájára – Még nem késő beszállni, így lehet rajta sok pénzt keresni!

A tőzsdéken rengetegen vadásszák a következő nagy megatrendet: mindenki a következő internetet, a következő elektromos autót, a következő mesterséges intelligenciát keresi. Csakhogy a következő nagy befektetési sztori nem feltétlenül a legújabb technológiai áttörésből vagy a legfelkapottabb piaci narratívából születik. Néha épp olyan területen kell keresni, amely első ránézésre zavarba ejtően evidensnek, sőt akár unalmasnak tűnik. Elemzésünkben egy ilyen megatrenddel foglalkozunk: egy olyan erőforrással, amely nélkül nincs mezőgazdaság, nincs ipari termelés, nincs energiaellátás, és nincs adatközpont-építési boom sem – miközben egyre több helyen már a gazdasági növekedés határait is ez jelöli ki.

Nem minden megatrend robban be látványosan. Van, amelyik nem a nagy presztízsű konferenciákon, nem hangzatos befektetési jóslatokban és nem euforikus piaci narratívákban születik meg, hanem csendben, a háttérben épül fel – miközben egyre nagyobb pénzeket, egyre több vállalatot és egyre több befektetőt mozgat meg. És van még egy kellemetlenebb igazság is: nem minden megatrend pozitív, sőt.

A mostani elemzésünkben két világformáló erő találkozásáról lesz szó. Az egyik a tőzsdék talán legnagyobb sztorija, a mesterséges intelligencia. A másik az egyik legsúlyosabb világszintű probléma, a globális felmelegedés.

A kettő metszéspontjában pedig egy páratlan befektetési sztori kezd kirajzolódni, amibe még nem késő beszállni.

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