Irán lezárta a Hormuzi-szorost - Azonnal kilőtt az olajár!

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A hétvégén ismét felerősödtek a támadások az amerikai és az iráni erők között, melynek hatására Irán bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi-szorost. Ugyan vasárnap délután az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy a szoros továbbra is nyitva áll, a befektetők nem nyugodtak meg, különösen az olajpiacon látunk erősebb reakciókat.

Mi történt az elmúlt órákban?

Vasárnap ismét súlyosan kiéleződött a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. Teherán rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre több öböl menti amerikai katonai létesítmény ellen, majd bejelentette, hogy

ismét lezárta a Hormuzi-szorost.

Az Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy a tengerszoros mindaddig zárva marad, amíg az amerikai katonai beavatkozás nem ér véget a térségben.

A feszült helyzetre reagálva az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap közölte, hogy

a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll a nemzetközi hajózás előtt,

és az amerikai erők készen állnak a szabad áthaladás biztosítására.

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj https://t.co/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Itt vannak az első piaci reakciók

Az USA részéről érkező bejelentés nem nyugtatta meg a piacokat,

jól árulkodnak errő a vasárnap esti piaci adatok is.

A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hétvégi jegyzése mintegy 3,5 százalékos emelkedést mutat vasárnap este.

típusú kőolaj hétvégi jegyzése mintegy 3,5 százalékos emelkedést mutat vasárnap este. A devizapiacon vasárnap este a dollár erősödését érdemes kiemelni. A zöldhasú 0,2 százalékot erősödött az euróhoz képest.

Ugyan az olajpiaci reakció jelentős, de általánosságban elmondható, hogy az elmúlt hónapokban a Közel-Keletről érkező, jellemzően ellentmondásos információkra egyre inkább immunissá váltak a befektetők.

A hónapok előrehaladtával egyre mérsékeltebb reakciókat láthatunk a vezető részvényindexek esetében, ez pedig most sincs másképp.

A német DAX index határidős jegyzése 0,3 százalékos mínuszban van vasárnap este. Míg a három nagy vezető amerikai index esetében szintén kisebb, 0,2-0,4 százalékos elmozdulást láthatunk most.

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