Befektetők, figyelem: komoly töréspont jelent meg a világ egyik legfontosabb részvényindexében

Az elmúlt napokban felerősödtek a feszültségek a Közel-Keleten, ennek hatására pedig világszerte kockázatkerülőbb magatartást mutatnak a befektetők. Tekintve, hogy milyen rendkívüli hozamokra lehetett szert tenni az előző hónapokban, előtérbe került a profitrealizálás is. Ennek hatására pedig az egyik legfontosabb részvényindexben máris egy olyan töréspont mutatkozott meg, amely alapvetően határozhatja meg a következő időszak mozgásait.