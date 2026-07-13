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Befektetők, figyelem: komoly töréspont jelent meg a világ egyik legfontosabb részvényindexében

Az elmúlt napokban felerősödtek a feszültségek a Közel-Keleten, ennek hatására pedig világszerte kockázatkerülőbb magatartást mutatnak a befektetők. Tekintve, hogy milyen rendkívüli hozamokra lehetett szert tenni az előző hónapokban, előtérbe került a profitrealizálás is. Ennek hatására pedig az egyik legfontosabb részvényindexben máris egy olyan töréspont mutatkozott meg, amely alapvetően határozhatja meg a következő időszak mozgásait.

Az általunk vizsgált részvényindex esetében ráadásul az utóbbi órákban az elmúlt hónapok legfontosabb támasza is elesett,

így különösen érdekes képet festenek most a grafikonok.

A legpesszimistább esetben pedig akár további 27 százalékos esés is elképzelhető a mostani szintekről.

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