Figyelem, jön az új állampapír-kamatvágás, rövidül a Fix Magyar Állampapír futamideje is

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Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapír piacon – közölte hétfőn az ÁKK. A Fix Magyar Állampapírnak és a Magyar Állampapír Plusznak 0,5 százalékponttal csökken a kamata, a FixMÁP futamideje 5 évről 3 évre rövidül. Az adósságkezelő új vezérigazgatója, Tardos Gergely irányítása alatt ez az első kamatvágás a lakossági állampapírok piacán.

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Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát és helyettük újakat indít – közölte az ÁKK. Az új FixMÁP és MÁP Plusz esetén a kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható további hozamcsökkenés indokolja.

Az új FixMÁP sorozat 3 éves futamidővel lesz vásárolható,

mely változás lakossági igényekkel indokolható. A PMÁP sorozat lezárásának oka elsősorban technikai jellegű, ám az új sorozattal az ÁKK kiterjeszti ezen állampapír megvásárlásának lehetőségét.

Csökken a FixMÁP és a MÁP Plusz kamata, jön a 3 éves FixMÁP

Az ÁKK 2026. július 17-i értéknappal lezárja a jelenleg futó Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) sorozatokat, melyekből július 16-án vásárolhatnak utoljára a háztartások. Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású új sorozatokból először 2026. július 17-én vásárolhat a lakosság.

A FixMÁP új sorozatának futamideje 3 évre csökken, mely változtatás összhangban áll a lakosság rövidebb futamidőkre vonatkozó befektetői preferenciájával. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak.

Jön az új PMÁP, változatlanul 0,1% kamatprémiummal az infláció felett

A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) új sorozatának kibocsátását egy technikai részlet indokolja: így egységesen lehetővé válik a szombati munkanapokra mint értéknapra történő állampapír-vásárlás azoknál a forgalmazóknál, akik nem tartanak kereskedési szünnapot ezeken a napokon. Az új sorozat kamata az előző évi átlagos inflációhoz kötött kamatbázishoz igazodik, a kamatprémium mértéke nem változik.

Az ÁKK lakossági állampapírpiacra vonatkozó újabb felülvizsgálata

az államkötvény aukciókon tapasztalható jelentős hozamcsökkenéssel,

az infláció jelentős mérséklődésével, valamint

valamint a jegybanki alapkamat csökkentésével indokolható – írja az ÁKK.

Az új lakossági állampapírok kondíciói. Forrás: ÁKK

Az új állampapírokra értékesítési korlát is vonatkozik: egy befektető egy forgalmazónál legfeljebb

250 millió forint névértékű 2029/Q1 Fix Magyar Állampapírt,

50 millió forint névértékű 2031/M5 Magyar Állampapír Pluszt,

25 millió forint névértékű 2036/I1 Prémium Magyar Állampapírt vásárolhat.

A választások óta minden hónapban volt kamatvágás a lakossági állampapíroknál: májusban 7%-ról 6,5%-ra, júniusban 6,5%-ról 6%-ra csökkent a legnépszerűbb papír, a FixMÁP kamata, és ugyanekkora kamatvágás történt a MÁP Pluszra vonatkozóan is. A júliusi kamatvágás az idei rendkívül gyors ütemű – és egész Európában egyedülálló – magyar kötvénypiaci hozamcsökkenésnek a következő lépése.

Fontos finanszírozó a lakosság

A lakossági állampapírok a magyar államadósság finanszírozásának egyik legfontosabb pillérét képezik:

a lakossági tulajdonú állampapírok arányára vonatkozó "benchmark-sáv" (azaz a megcélzott arány) 20-25% a teljes adósságon belül,

ebbe – a lakossági befektetési viselkedés változására reagálva – 2026-tól a háztartások kezében lévő intézményi állampapírokat is beleérti az ÁKK.

A háztartások az idei első félévben nettó 988 milliárd forintnyi tőkét helyeztek el lakossági állampapírokban, ezzel máris teljesült az adósságkezelő éves tervének 76 százaléka. Az új vásárlások összege (bruttó teljesülés) 2729 milliárd forint volt a lakossági piacon, ami az éves terv 59,1%-ának felel meg. Az összeget hat hónapra elosztva adódik, hogy az idei év első felében havonta átlagosan 455 milliárd forintot fektettek lakossági állampapírba a megtakarítók.

A háztartások kezében lévő lakossági és intézményi állampapírok állománya félévkor 14 390 milliárd forint volt, ami az év eleji nyitó állományhoz képest 943 milliárd forintos növekedést jelent (+7,0%). Fél év alatt nemcsak a lakossági portfólió mérete változott, a szerkezete is érdemben átalakult – derült ki az ÁKK adataiból. Az adósságkezelő tavaly októberben meghirdetett stratégiai céljával összhangban idén folytatódott a fix kamatozású állampapírok térnyerése, a lakossági állampapírok teljes állományán belül

a fix kamatozású instrumentumok aránya az év eleji 44,1 százalékról június végére 54,9 százalékra növekedett.

Emellett az újonnan kibocsátott papírok futamideje is hosszabbodott, ez a két tényező erősen támogatta az egészségesebb, kiszámíthatóbb adósságszerkezet kialakulását.

Az egyes papírok első féléves "versenye" az alábbiak szerint alakult:

a Fix Magyar Állampapír 1352,3 milliárd forinttal növelte az állományát,

1352,3 milliárd forinttal növelte az állományát, a Magyar Állampapír Plusznál is jelentős, 448,9 milliárdos állománynövekedés valósult meg,

is jelentős, 448,9 milliárdos állománynövekedés valósult meg, a Kincstári Takarékjegy, az Euró Magyar Állampapír és a Babakötvény kis növekedést mutatott,

az és a kis növekedést mutatott, a Prémium Euró Magyar Állampapír kissé csökkent,

kissé csökkent, a Bónusz Magyar Állampapírnál jelentősebb csökkenés látszik (-94,7 milliárd),

jelentősebb csökkenés látszik (-94,7 milliárd), a Prémium Magyar Állampapírból pedig kifelé áramlott egy jelentős mennyiségű tőke (-808,6 milliárd forint).

A legfrissebb, június végi adatok szerint az alábbi összegeket tartották forintos lakossági állampapírokban a befektetők:

Fix Magyar Állampapír: 5004 milliárd Ft;

Prémium Magyar Állampapír: 2901 milliárd Ft;

Bónusz Magyar Állampapír: 1976 milliárd Ft;

Magyar Állampapír Plusz: 1512 milliárd Ft;

Kincstári Takarékjegy: 659 milliárd Ft;

Babakötvény: 554 milliárd Ft;

Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 85 milliárd Ft.

Június 22. óta új vezetése van az ÁKK-nak, Tardos Gergely lépett az adósságkezelő élére. Kármán András pénzügyminiszter közölte: Tardos feladatai a hazai államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság- és likviditáskezelés lesznek. A pénzügyminiszter a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy kiemelt céljuk az állam kamatkiadásainak mérséklése, amelynek köszönhetően több forrás juthat a közszolgáltatásokra, így az egészségügyre, az oktatásra, a közösségi közlekedésre, a különböző infrastrukturális fejlesztésekre, valamint a közszférában dolgozók bérére is.

A lakossági állampapírok mostani változásairól hamarosan érkezik a Portfolio teljes körű elemzése.

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