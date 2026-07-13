Leáldozott az állampapírok csillaga – Hogyan tudják ezt kihasználni a magyar befektetési alapok?

A magyar befektetési alapok piaca göröngyös utat járt be az utóbbi évtizedekben, de Kadocsa Péter szerint éppen ez tette erőssé és versenyképessé a hazai alapkezelőket. A VIG Alapkezelő elnök-vezérigazgatója úgy látja, a lakossági állampapírok vonzerejének visszaesése segítheti az alapok piacát, a rendszeres megtakarítások szélesebb ügyfélkört hozhatnak be, a mesterséges intelligencia pedig különösen a közepes méretű alapkezelőknek adhat új esélyt. Szóba került a vagyonadó, és Kadocsa azt is elárulta, milyen szabályozói változások segíthetnék most a hazai befektetési alapokat.

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Portfolio: A VIG Alapkezelő hosszabb múltra tekint vissza, de ezen a néven relatíve új szereplő a piacon. A névváltás mellett kiléptek a nemzetközi porondra is, ám a VIG-csoporton belül sincsenek leosztva a lapok, versenyezni kell más, külföldi alapkezelőkkel is. Mivel tud most kitűnni egy magyar szereplő, mi az aktuális növekedési stratégia?

Kadocsa Péter: 2025-ben fogadtuk el a következő három évre vonatkozó stratégiai tervünket. A legfontosabb kiindulópont az volt, hogy látva a befektetési alapok piaca által kínált lehetőségeket egy közép-európai szereplő számára, szeretnénk minél jobban kihasználni az összes lehetséges növekedési csatornát. Nemcsak anyacégünk, a Vienna Insurance Group (VIG) tagországaiban gondolkodunk, hanem más, harmadik feles értékesítési csatornákon is el szeretnénk érni az ügyfeleket. A stratégiánk központi eleme ezért a márkaismertség növelése, ehhez rendelünk akciókat és erőforrásokat a következő két évben. Néhány éve működünk VIG Alapkezelőként, de idén leszünk 30 évesek, tehát rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. Kiemelném azt az időszakot, amelyet az Aegon Asset Management részeként, egy globális vagyonkezelő csapat tagjaként töltöttünk el. Ekkor tanultuk meg, hogyan működik egy nagy nemzetközi vagyonkezelő cég, és megmutattuk azokat a képességeket, amelyekkel rendelkezünk. Ennek köszönhetően közép-európai vagyonkezelési központtá váltunk a VIG-csoportban.

Ma már nem egy nagy alapkezelő kis részlegeként működünk, hanem egy közép-európai cégcsoport legnagyobb alapkezelőjeként.

Hozzáférhetünk 30 ország ügyfeleihez, miközben megmaradt az a tudásunk, amely nemcsak a régió, hanem egy sokkal szélesebb befektetési univerzum elérését is lehetővé teszi.

Ha Magyarországon túl egyetlen országot kellene kiemelni, hol vált be leginkább a stratégia?

A VIG-csoporton belül az osztrák biztosító után sokáig a két cseh biztosító együtt volt a második legnagyobb szereplő, ezért stratégiai célunk volt, hogy a nagyméretű és kiváló cseh piacon sikereket érjünk el. Három év megfeszített munkájának eredményeként mostanra 700 tanácsadó értékesíti az alapjainkat Csehországban. Jelentős volumeneket tudunk eladni közvetlenül befektetési jegyek formájában, de a termékeink biztosításokkal összecsomagolt formában is megjelennek. A cseh piac ezért kiemelkedően sikeres volt számunkra.

Mit lehet ma elmondani a magyar befektetési alapok piacának fejlettségéről? Mi a legfőbb sajátosságunk, és milyen trend lehet meghatározó a jelenlegi, világszerte bizonytalan környezetben?

Azt szoktam mondani, hogy a magyar alapkezelőknek göröngyös utat kellett bejárniuk. Elég csak arra gondolni, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer megszűnése mekkora vagyonkiesést és potenciális ügyfélkör-kiesést jelentett. Folyamatosan alkalmazkodnunk kellett a piaci és szabályozói nehézségekhez. Közben a befektetők számára kinyílt a világ: ma már szinte bármilyen termék elérhető. Magyar alapkezelőként nagy nemzetközi versenyben veszünk részt, külön szabályozói vagy technikai támogatás nélkül. Ennek ellenére kimondottan erős, színvonalas alapkezelői piac alakult ki Magyarországon.

Ezt jól mutatja az abszolút hozamú alapok népszerűsége, amelyek összetett befektetési döntéseket igényelnek, és ma meghatározó súlyt képviselnek.

Ha távolabbról nézzük a régiós befektetési alap piacot, akkor azt látjuk, hogy a magyar gazdaság fejlettségéhez képest az egy főre jutó befektetési alap állomány kifejezetten magas Magyarországon. Ráadásul, ha a magyar gazdaság felzárkózása a következő években gyorsulni tud, az a befektetési alapok piacának is kifejezetten kedvezhet, mert már egy viszonylag kis fejlettségi szintugrás is jelentős állománynövekedéssel járhat.

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Valóban azt látjuk, hogy a háztartási vagyon legjelentősebb része a felső decilisnél koncentrálódik, és igazából a nyolcadik, kilencedik, tizedik decilis az, ahol számottevő vagyon megjelenik. Ilyen szempontból a befektetési alapok eddig inkább a tehetősebb ügyfelek számára jelentettek megoldást. A pozitív oldal viszont az, hogy a megtakarítási hajlandóság már alacsonyabb jövedelmi vagy vagyoni tizedekben is magas.

Ha valaki rendszeres megtakarítással jelenik meg a piacon, akkor már átlagjövedelemtől kezdve elérhetővé válik ez a termékforma is.

Ehhez nem egyösszegű megtakarításokat kell befektetési alapokba csatornázni, hanem könnyen kezelhető módon, rendszeres – akár változó összegű – megtakarítások felé terelni az embereket.

Az utóbbi években a lakossági állampapírok sok pénzt elszívtak más befektetések elől, és úgy tűnik, az alapkezelők a tavalyi PMÁP-pénzeső lehetőségét sem tudták maradéktalanul kihasználni. Most viszont hónapról hónapra zuhan az állampapírok vonzereje – hogyan tudnak ebből profitálni az alapkezelők?

A lakossági állampapírok feltételrendszere szoros összefüggésben van a befektetési alapok lehetőségeivel. Amikor az állampapírok borzasztóan kedvező kondíciókat kínálnak, az valóban kiszorítja a befektetési alapokba áramló megtakarítások jelentős részét, és csak a kockázatosabb eszközök számára marad tér – ez jóval szűkebb kört érint. Ezért az, hogy ma már nem olyan vonzók a lakossági állampapír-kamatok, egyértelműen segíti a befektetési alapok piacát. Azt gondolom, ez a jövőben így is maradhat. 2023-ban a költségvetés csúnyán megégette magát a nagyon elszálló állampapírkamatok miatt, ma pedig erre nincs is akkora szükség: a finanszírozási helyzet komfortosnak tűnik, így az adósságkezelő nem kényszerül extrém attraktív kamatokra.

A VIG Alapkezelő alapvetően az aktív vagyonkezelésben utazik, miközben a nemzetközi trendek alapján a passzív stratégia egyre erősebb kihívóként lép fel. Van még létjogosultsága a hagyományosan költségesebb aktív megközelítésnek?

Az intézményi vagyonkezelők jelentős mértékben elfordultak az aktív termékektől, és egyre inkább a passzív alapok felé fordulnak. A passzív befektetések, ETF-ek a lakossági ügyfeleknél is megjelentek, de Közép-Európában ez még viszonylag szűk réteget érint, főleg a fiatal, tudatos befektetők választják ez az irányzatot.

Az aktív termékek mellett akkor szabad érvelni, ha a teljesítmény ezt indokolja.

Nekünk sok olyan termékünk van, ahol bizonyított az aktivitás, és kifejezetten jól megtérült a befektetők számára. Különösen igaz ez akkor, ha nem a világ legnagyobb piacairól beszélünk, hanem szűkebb szektorokról vagy kisebb régiókról, ahol a passzív befektetések sem feltétlenül annyira olcsók, és a járulékos költségekkel együtt akár drágábbak is lehetnek.

Nyakunkon a mesterséges intelligencia által uralt gazdaság – mennyiben írhatja át ez a megatrend a vagyonkezelési üzletág működését?

A „Dr. Google” után jöhet a „Google Befektetés”, avagy az AI által támogatott befektetés! Ma még viszonylag kevesen merik a ChatGPT-re bízni a befektetéseiket, de az biztos, hogy a befektetők sokkal tájékozottabbak lehetnek, hiszen az AI segít nehezen hozzáférhető adatok összehasonlításában, transzparensebbé teszi a piacot, és jobb döntésekhez vezethet el. A közepes méretű alapkezelők számára, amilyennek mi is tartjuk magunkat, az AI kifejezetten előnyös lehet. Egy ilyen cégnél már megvan a szaktudás, de az AI-asszisztens vagy elemző alá tud dolgozni a portfóliómenedzsereknek, rengeteg adatot tud feldolgozni és előemészteni. Így nagyobb befektetési univerzumot lehet lefedni kiváló minőségben.

A mögöttünk hagyott időszak szabályozói változásai alaposan feladták a leckét a pénzügyi szektornak, így az alapkezelőknek is. Az új kormány szintén erős elképzelésekkel érkezik, gondoljunk csak a befektetési alapok ügyfélkörét különösen érintő vagyonadó ötletére. Milyen szabályozói attitűdre számítanak az új környezetben?

Rengeteg lehetőség van most a kormányzat kezében. Az elmúlt időszakban voltak olyan szabályozások, amelyek az önfinanszírozás „szent célja” érdekében nehezítették az alapkezelők munkáját, gondoljunk például a kötelező állampapírtartás előírásaira. Egy nemzetközi versenytárssal szemben, akire ezek a szabályok nem vonatkoznak, így nehezebb jó teljesítményt elérni.

A vagyonadó szintén fontos kérdés: értjük, hogy politikailag és társadalmi igazságosság szempontjából is felmerül, de szakmailag sokféleképpen lehet megvalósítani. Vannak olyan megoldások, amelyek kifejezetten negatívak lennének a magyar alapkezelői szféra számára.

A tartós befektetési számla pedig a legfontosabb eszköz, amely a befektetési alapokba pénzeket terel, és arra ösztönzi a megtakarítókat, hogy legalább öt évig ne nyúljanak hozzá a befektetéseikhez. A TBSZ gyengítése nagyon hátrányos lenne a magyar megtakarítási piacra és a megtakarítási hajlandóságra. Ha már hozzányúlunk a szabályokhoz, izgalmasabb irány lenne, ha azok inkább a magyar alapkezelőket preferálnák.

A cikk megjelenését a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. támogatta.

Képek forrása: Berecz Valter / Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.