Most jöhet a kitörés ennél az olcsó magyar részvénynél!

Még az alapvetően nyugodt nyári kereskedésben is akadnak rendkívül izgalmas sztorik a magyar tőzsdén.
Most egy olyan részvényt mutatunk, amely számára rendesen összeálltak a csillagok: nagy kitörés előtt áll az amúgyis alulértékelt részvény, ráadásul több olyan dolog történt az elmúlt napokban, ami sokáig fűtheti még a ralit.
Ez a részvény nem más, mint
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