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Most jöhet a kitörés ennél az olcsó magyar részvénynél!

Kevesebb mint két hete hívtuk fel a figyelmet erre a részvényre, amely azóta máris nagyot emelkedett. A látványos rali azonban könnyen lehet, hogy még csak most jön: az elmúlt napokban ugyanis olyan új fejlemények érkeztek, amelyek alapjaiban írhatják át a papír kilátásait. Megnéztük, mi hajthatja tovább az árfolyamot – és hol jöhet a következő nagy lehetőség.

Még az alapvetően nyugodt nyári kereskedésben is akadnak rendkívül izgalmas sztorik a magyar tőzsdén.

Most egy olyan részvényt mutatunk, amely számára rendesen összeálltak a csillagok: nagy kitörés előtt áll az amúgyis alulértékelt részvény, ráadásul több olyan dolog történt az elmúlt napokban, ami sokáig fűtheti még a ralit.

Ez a részvény nem más, mint

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