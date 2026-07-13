Trump a bolondját járatta a családi kriptók befektetőivel, közben ő maga egész máshová tette a vagyonát

Miközben Donald Trump amerikai elnök és két legidősebb fia arra ösztönözte a befektetőket, hogy tőkét helyezzenek el a család kriptovállalkozásaiban – amelyekkel a kisbefektetők végül komoly veszteségeket szenvedtek el –, az elnök vagyonkezelői a bevételek jelentős részét biztonságosabb eszközökbe csatornázták át. Ez derül ki Trump legújabb vagyonnyilatkozatából, amelyet a szövetségi kormányzati etikai hivatalhoz nyújtott be.

A dokumentumok alapján Trump tavaly több mint 1,4 milliárd dollár bevételre tett szert a család kriptoprojektjeiből, köztük a World Liberty Financialből és a Trump-mémcoinokból. A Reuters elemzése szerint a kriptovaluták beáramlásával párhuzamosan

az elnök részvény- és kötvényportfóliója legalább a négyszeresére növekedett.

Így 2025 végén már 703 millió és 2,6 milliárd dollár közötti összeget tartott hagyományos pénzügyi eszközökben, míg 2024 végén ez az érték még csupán 225 és 608 millió dollár között mozgott.

A vagyonnyilatkozatok pontos összegek helyett csupán értéksávokat adnak meg, ezért nem határozható meg pontosan, hogyan osztották meg a kriptobevételeket a kevésbé kockázatos eszközök között. Kilenc olyan kriptopiaci szakértő, aki átvizsgálta az elemzést, úgy véli, hogy a dokumentum egy olyan befektető pénzügyi magatartását tükrözi, aki nem bízik a kriptovalutákban mint magánvagyona elsődleges tárolóeszközében. Trump ráadásul nem számolt be tulajdonrészről abban a két tőzsdén jegyzett kriptovállalatban sem, amelyek mögött fiai, Eric Trump és Donald Trump Jr. állnak.

"Bár az elnök a digitális eszközöket a pénzügyek új határvidékeként emlegeti, és az Egyesült Államokat a világ kriptofővárosává akarja tenni, a nyilatkozat arra utal, hogy személyes stratégiája a gyors haszonszerzésre épül, a nyereséget pedig hagyományos eszközökbe, például részvényekbe és kötvényekbe helyezi át" – mutatott rá Timothy Massad, a Harvard Egyetem digitáliseszköz-politikai programjának igazgatója, az amerikai határidős árutőzsde-felügyelet (CFTC) korábbi elnöke.

A Reuters múlt havi beszámolója alapján

a négy legjelentősebb Trump-közeli kriptoprojekt kisbefektetői áprilisig összesen 2,3 milliárd dolláros veszteséget könyvelhettek el.

Ennek ellenére az elnök kitettsége a digitális eszközök piacán tovább növekedett, hiszen 2025 végén 15,75 milliárd darab, több mint 50 millió dollár összértékű World Liberty irányítási tokent birtokolt, amelyeket a projektben vállalt szerepéért kapott. Az érdekeltségébe tartozó Trump-vállalatok emellett legalább 160 millió dollár értékben tartottak bitcoint és ethert, valamint nagyjából 6 millió dollár értékben egyéb tokeneket, ami jelentős növekedés a 2024 vegyes, 1 és 5 millió dollár közötti ether-állományhoz képest.

A családi vállalat szóvivője szerint a nyilatkozat azt bizonyítja, hogy a Trump Organization továbbra is rendkívül stabil pénzügyi pozícióban van, amelyet komoly likviditás és konzervatív mérleg támogat, ugyanakkor nem kívánta kommentálni, miért csoportosították át a kriptobevételeket hagyományos eszközökbe. A Fehér Ház közlése szerint az elnök vagyonát teljesen diszkrecionális, független pénzintézetek által kezelt számlákon tartják. Trump gyermekei felügyelik a vagyont kezelő trösztöt, és ők a családi kriptoprojektek legfőbb szószólói is. Eric Trump például többször is a modern kor legnagyobb eszközének nevezte a bitcoint, amelynek árfolyama szerinte akár az egymillió dollárt is elérheti.

Forrás: Reuters

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