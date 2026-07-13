Trump a bolondját járatta a családi kriptók befektetőivel, közben ő maga egész máshová tette a vagyonát

A dokumentumok alapján Trump tavaly több mint 1,4 milliárd dollár bevételre tett szert a család kriptoprojektjeiből, köztük a World Liberty Financialből és a Trump-mémcoinokból. A Reuters elemzése szerint a kriptovaluták beáramlásával párhuzamosan
az elnök részvény- és kötvényportfóliója legalább a négyszeresére növekedett.
Így 2025 végén már 703 millió és 2,6 milliárd dollár közötti összeget tartott hagyományos pénzügyi eszközökben, míg 2024 végén ez az érték még csupán 225 és 608 millió dollár között mozgott.
A vagyonnyilatkozatok pontos összegek helyett csupán értéksávokat adnak meg, ezért nem határozható meg pontosan, hogyan osztották meg a kriptobevételeket a kevésbé kockázatos eszközök között. Kilenc olyan kriptopiaci szakértő, aki átvizsgálta az elemzést, úgy véli, hogy a dokumentum egy olyan befektető pénzügyi magatartását tükrözi, aki nem bízik a kriptovalutákban mint magánvagyona elsődleges tárolóeszközében. Trump ráadásul nem számolt be tulajdonrészről abban a két tőzsdén jegyzett kriptovállalatban sem, amelyek mögött fiai, Eric Trump és Donald Trump Jr. állnak.
"Bár az elnök a digitális eszközöket a pénzügyek új határvidékeként emlegeti, és az Egyesült Államokat a világ kriptofővárosává akarja tenni, a nyilatkozat arra utal, hogy személyes stratégiája a gyors haszonszerzésre épül, a nyereséget pedig hagyományos eszközökbe, például részvényekbe és kötvényekbe helyezi át" – mutatott rá Timothy Massad, a Harvard Egyetem digitáliseszköz-politikai programjának igazgatója, az amerikai határidős árutőzsde-felügyelet (CFTC) korábbi elnöke.
A Reuters múlt havi beszámolója alapján
a négy legjelentősebb Trump-közeli kriptoprojekt kisbefektetői áprilisig összesen 2,3 milliárd dolláros veszteséget könyvelhettek el.
Ennek ellenére az elnök kitettsége a digitális eszközök piacán tovább növekedett, hiszen 2025 végén 15,75 milliárd darab, több mint 50 millió dollár összértékű World Liberty irányítási tokent birtokolt, amelyeket a projektben vállalt szerepéért kapott. Az érdekeltségébe tartozó Trump-vállalatok emellett legalább 160 millió dollár értékben tartottak bitcoint és ethert, valamint nagyjából 6 millió dollár értékben egyéb tokeneket, ami jelentős növekedés a 2024 vegyes, 1 és 5 millió dollár közötti ether-állományhoz képest.
A családi vállalat szóvivője szerint a nyilatkozat azt bizonyítja, hogy a Trump Organization továbbra is rendkívül stabil pénzügyi pozícióban van, amelyet komoly likviditás és konzervatív mérleg támogat, ugyanakkor nem kívánta kommentálni, miért csoportosították át a kriptobevételeket hagyományos eszközökbe. A Fehér Ház közlése szerint az elnök vagyonát teljesen diszkrecionális, független pénzintézetek által kezelt számlákon tartják. Trump gyermekei felügyelik a vagyont kezelő trösztöt, és ők a családi kriptoprojektek legfőbb szószólói is. Eric Trump például többször is a modern kor legnagyobb eszközének nevezte a bitcoint, amelynek árfolyama szerinte akár az egymillió dollárt is elérheti.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Niall Carson/PA Images via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Véget érhet az extraprofitadók korszaka Magyarországon? Változásokat sürgetnek a bankvezérek
Ülésezett a Bankszövetség.
Megszólalt a lemondásáról Gulyás Gergely: Orbán Viktor tudomásul vette
A leköszönő frakcióvezető távozása okairól beszélt.
Vigyázat, nagyon rossz hír érkezett a magyar időjárásról
Sosem volt még ilyen rossz a helyzet.
Közeleg a határidő: érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok
A régi, könyv formátumú azonosítók augusztus 3-ával járnak le.
A profik szerint most akár 54 százalékkal is többet érhet ez a részvény
Mutatjuk, melyik részvényről van szó.
Váratlanul távozik a globális e-kereskedelmi óriás arca, pont a tőzsdére lépés előtt
Kénytelen előbújni a rejtőzködő milliárdos?
Rekordalacsonyra apadt a Dráva
Eszéknél.
Miért nem tud Magyarország skandináv jóléti nyugdíjakat fizetni? - Havi 47 444 forinttal épít kiutat a tudatos generáció
Sokan várnak el osztrák vagy skandináv szintű állami védőhálót a nyugdíjas éveikre, de a gazdasági realitás mást mutat. Miért nem fenntartható hosszú távon az állami nyugdíjrendszer jel
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.