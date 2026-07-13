Trump szavaira kilőttek az olajárak, reménytelen a helyzet a Hormuzi-szorosnál

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 5,34 százalékkal hordónként 80,07 dollárra, míg az amerikai WTI típusú könnyűolaj ára 5,24 százalékkal 75,15 dollárra emelkedett. Az árak azután indultak hirtelen növekedésnek, hogy
Trump bejelentette a blokád visszaállítását, és közölte, hogy az Egyesült Államok 20 százalékos illetéket vet ki a Hormuzi-szoroson áthaladó összes szállítmányra
az Iránnal újrakezdődött katonai összecsapások miatt.
Az iráni fegyveres erők vezérkara korábban egyértelművé tette, hogy nem enged beleszólást a szoros ellenőrzésébe, és minden olyan kísérletet megakadályoz, amellyel az Egyesült Államok az engedélyük nélkül próbálna áthaladni a területen. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, az ENSZ hajózási szakszervezete szintén elutasította Trump javaslatát, hangsúlyozva, hogy elleneznek minden, a nemzetközi hajózásra szolgáló tengerszorosokon kivetett díjat, és a kötelező átkelési illetékeknek nincs jogalapja.
A februárban kirobbant konfliktus előtt a Hormuzi-szoroson haladt át a globális napi kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok mintegy egyötöde. A tranzitforgalom a júniusban kötött törékeny tűzszünet idején növekedésnek indult, ám a feszültség újbóli fokozódásával ismét visszaesett. Elemzők szerint
a piac jelenleg komoly kockázati felárat és potenciális ellátási zavarokat áraz, ami magasan tartja a jegyzéseket.
A tartós fennakadások veszélyére reagálva a térség országai gőzerővel keresik az alternatív útvonalakat a Hormuzi-szoros elkerülésére. A Goldman Sachs elemzése szerint a közel-keleti csővezeték-hálózat bővítésével 2028 végéig a háború előtti öbölbeli olajexport több mint 60 százalékát lehetne függetleníteni a jövőbeli válságoktól, a szorost elkerülő szállítási kapacitás pedig meghaladhatná a napi 14 millió hordót.
Az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság hétfőn hordónként 80,01 dollárban határozta meg a Murban referenciaolaj augusztusi hivatalos eladási árát, ami jelentős csökkenést jelent az előző havi 101,48 dolláros szinthez képest. Eközben az orosz energiaellátásban is fennakadások keletkeztek, miután az ukrán biztonsági szolgálat csapást mért egy sztavropoli olajdepóra, valamint a Kavkaz kikötő olajtárolóira. A kazah olajexport 80 százalékát bonyolító Kaszpi Csővezeték Konzorcium pedig a Tengiz-mezőn zajló karbantartási munkálatok és a mérsékeltebb orosz szállítások miatt hét százalékkal csökkentette a továbbított mennyiséget.
Az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartaléka szintén megcsappant,
a készletek ugyanis mintegy 3 millió hordóval 316,5 millió hordóra csökkentek a múlt héten, ami 1983 áprilisa óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Ez a visszaesés a korábban bejelentett, összesen 172 millió hordós készletfelszabadításról szóló amerikai kormányzati program részét képezi.
Forrás: Reuters
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