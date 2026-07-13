Végzetes csapást mér a passzív befektetés az aktív alapkezelőkre: kiderült, mi szorítja sarokba a profikat

Sok, folyamatos tőkekivonással küzdő aktív alapkezelő szinte vakon bízik egy feltételezett "fordulópontban". Úgy vélik, hogy ha a passzív befektetések által okozott piaci anomáliák elég nagyra duzzadnak, a részvényválogatók visszatérhetnek a színre. A valóság ezzel szemben az, hogy
minél több pénz áramlik a passzív alapokba, annál rosszabb az aktív alapkezelők átlagos teljesítménye.
Hannah Unterberg, a Kaliforniai Egyetem Paul Merage Üzleti Iskolájának kutatója szerint épp az aktív alapokból a passzívakba történő átcsoportosítás rontja az aktív hozamokat. Az 1984 és 2024 közötti amerikai részvényalapok adatait vizsgálva kimutatta, hogy 2010 után az átlagos éves négyfaktoros alfa nagyjából egy százalékponttal esett, sőt az aktív részarány (Active Share) és a teljesítmény korábbi pozitív kapcsolata is megfordult.
A logika mögötte az, hogy ha egy befektető kivon mondjuk egymillió dollárt egy aktív alapból, és átteszi azt egy S&P 500-at követő ETF-be, akkor a kezelőnek el kell adnia a meglévő pozícióiból, miközben az indexkövető alap gépiesen, az indexsúlyoknak megfelelően fekteti be a pénzt. Ez azt jelenti, hogy az alapkezelő éppen a kedvelt, felülsúlyozott részvényeit értékesíti, míg az ETF azokat vásárolja meg, amelyeket a kezelő alulsúlyoz. Ez az aszimmetrikus keresleti nyomás folyamatosan lefelé szorítja az aktív kezelők által kedvelt pozíciók árfolyamát, és felhajtja azokét, amelyeket inkább kerülnek. A tanulmány szerint a romló teljesítmény így nem a kezelői tudás gyengülését, hanem egy strukturális keresleti ellenszelet tükröz.
Ez a megközelítés elnyerte a Western Finance Association 2026-os konferenciáján a legjobb befektetéskezelési tanulmánynak járó Two Sigma-díjat. Az Alphaville-nek azonban van néhány fenntartása a kutatással kapcsolatban. Egyrészt nem magától értetődő, hogy az aktív kezelők tőkekivonás esetén épp a leginkább kedvelt, felülsúlyozott pozícióikat építenék le. Másrészt a piac ismét megmutatta, hogy továbbra is az aktív kezelők az árképzők, míg a passzív alapok csupán árelfogadóként működnek.
Az Alphaville szerint jobb magyarázatot ad a jelenségre az, amit Michael Mauboussin nyomán a befektetések "pókerasztal-elméletének" nevezhetünk.
Egy komolyabb pókerest során a gyengébb játékosok idővel kiesnek, és a végén már csak a legerősebbek ülnek egy asztalnál.
A játék így egyáltalán nem lesz könnyebb attól, hogy a mezőny kilencven százaléka távozott, sőt, még nehezebbé válik. A piac is hasonlóan működik, ugyanis a passzív befektetések térnyerése miatt egyre nehezebb rossz vagy akár csak közepes alapkezelőként talpon maradni, így a túlélőknek és az újonnan érkezőknek is egyre keményebben, okosabban kell dolgozniuk.
Más szóval az aktív alapkezelés azért válik egyre nehezebbé, mert maguk az aktív alapkezelők lesznek egyre képzettebbek, és egyszerűen kevesebb a könnyű préda az asztalnál. Mauboussin szerint a győzelemhez olyan játékban kell részt venni, ahol jelentősek a képességbeli különbségek, és a befektető a legfelkészültebbek közé tartozik. Ez viszont egyre ritkább luxusnak számít ezen a rendkívül kiélezett piacon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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