Bemondták a profik: ezekbe a részvényekbe kell most menekülni

Az iráni konfliktus fellángolásával és az olajár egekbe szökésével ismét beköszöntött a bizonytalanság a tőzsdéken, ráadásul az elmúlt időszak sztárjai, az AI-részvények sem nyújtanak menedéket, sőt.
Az iráni háborúval, az olajárakkal és az inflációval kapcsolatos aggodalmak mellett az AI-papírok magas árazása is nyomást gyakorol a befektetői hangulatra. Hétfőn a piac egésze nagyot esett, egy ilyen környezetben a befektetők azonnal elkezdenek menedéket keresni.
Az egyik legszélesebb körben követett elemzőcsapat most bemondta, hogy milyen tulajdonsággal rendelkező papírokat kell venni ebben a környezetben, sőt, konkrét részvényeket is felsoroltak.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés