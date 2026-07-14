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Bemondták a profik: ezekbe a részvényekbe kell most menekülni

Portfolio
Az iráni konfliktus újabb fellángolása és az olajár elszállása megrázta a tőzsdéket, miközben a korábbi kedvencek, az AI-részvények sem menedéket, hanem egyre nagyobb kockázatot jelentenek. Ilyen környezetben felértékelődnek azok a papírok, amelyek egy komolyabb korrekció során is stabilitást és folyamatos hozamot kínálhatnak. Az egyik legszélesebb körben követett elemzőház most pontosan meghatározta, milyen részvényeket érdemes keresni, és konkrét neveket is megjelölt, amelyekkel a befektetők védekezhetnek a piaci turbulencia ellen.

Az iráni konfliktus fellángolásával és az olajár egekbe szökésével ismét beköszöntött a bizonytalanság a tőzsdéken, ráadásul az elmúlt időszak sztárjai, az AI-részvények sem nyújtanak menedéket, sőt.

Az iráni háborúval, az olajárakkal és az inflációval kapcsolatos aggodalmak mellett az AI-papírok magas árazása is nyomást gyakorol a befektetői hangulatra. Hétfőn a piac egésze nagyot esett, egy ilyen környezetben a befektetők azonnal elkezdenek menedéket keresni.

Az egyik legszélesebb körben követett elemzőcsapat most bemondta, hogy milyen tulajdonsággal rendelkező papírokat kell venni ebben a környezetben, sőt, konkrét részvényeket is felsoroltak.

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