Bemondták a profik: ide kell menekülni most a tőzsdéken

Az olajárak hétfőn azután ugrottak meg, hogy Donald Trump elnök bejelentette, ismét blokád alá vonja Iránt a Hormuzi-szorosban. A WTI típusú nyersolaj ára 9,4 százalékkal hordónként 78 dollár fölé drágult, míg az északi-tengeri Brent típusú olaj jegyzése 9,6 százalékkal emelkedett, átlépve a 83 dolláros szintet. Cramer szerint a Wall Street reakciója teljesen kiszámítható volt.

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A szakember az olajfinomítókat sorolta a várható nyertesek közé,

mivel ezek a vállalatok gyorsan tovább tudják hárítani a növekvő üzemanyagköltségeket a fogyasztókra a benzinkutakon. Kedvenceként a Valero Energyt emelte ki, amely szerinte a legközvetlenebb módot kínálja a szűkös finomítói kapacitásokból származó profitszerzésre. A Valero árfolyama hétfőn mintegy 5 százalékkal emelkedett.

Cramer kiemelte a Dow vegyipari óriásvállalatot is, amely véleménye szerint profitálhat a Perzsa-öböl térségének kieső termeléséből, mivel a cég olcsóbb hazai energiát használ. A Dow papírjai több mint 4 százalékkal drágultak. Hasonló okokból ajánlotta a Mosaic műtrágyagyártót is, hiszen az öböl menti versenytársak jelentős mennyiségű műtrágyát állítanak elő, így Irán kiesésével a Mosaic válhat a legalacsonyabb költségszinten dolgozó termelővé. A társaság részvényei közel 4 százalékot erősödtek.

A magasabb olajárak időszakában

a diszkontáruházak és az akciós kiskereskedelmi láncok is jól teljesíthetnek,

mivel a fogyasztók a dráguló benzin miatt az olcsóbb alternatívák felé fordulnak. Cramer ebben a szektorban a Walmartot és a TJX Companiest tartja a legjobb befektetésnek. A Walmart részvényei közel egy százalékkal drágultak, miközben a TJX papírjai nagyjából fél százalékkal gyengültek, ám ezek az eredmények is relatív felülteljesítést jelentettek, hiszen az S&P 500 index közel 0,8, a Nasdaq pedig mintegy 1,5 százalékos veszteséggel zárt.

Cramer szerint a Walmart olyan mértékben csökkenti árait, hogy azzal képes visszacsalogatni a vásárlókat az üzletekbe, míg a TJX-et "az igazi jó vételnek" nevezte, mivel az akciós áruházlánc kedvező helyzetben van ahhoz, hogy hasznot húzzon a hagyományos kiskereskedők felesleges készleteinek felvásárlásából és értékesítéséből.

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