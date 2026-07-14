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Fellázadt az amerikai üzleti elit - példátlan állami beavatkozás jöhet
Befektetés

Fellázadt az amerikai üzleti elit - példátlan állami beavatkozás jöhet

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Az amerikai üzleti szféra összefogott egy védelmi törvénybe iktatott olyan rendelkezés ellen, amely komoly korlátokat szabna a Pentagon beszállítóinak. A vitatott passzus a védelmi minisztérium engedélyéhez kötné, hogy a szerződő cégek saját részvényeket vásárolhassanak vissza, vagy osztalékot fizethessenek. A vállalati érdekképviseletek most azt kérik a Kongresszustól, hogy még az elnöki aláírás előtt töröljék a szövegből - írta meg a CNBC. A passzus a szakmai szervezetek szerint példátlan állami beavatkozást jelentene a Pentagonnal szerződésben álló több tízezer cég életébe.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarája további negyven üzleti szervezettel közösen levélben fordult a szenátus vezetéséhez, kérve a rendelkezés törlését az éves nemzetvédelmi felhatalmazási törvényből (NDAA). A szenátus a tervek szerint ezen a héten kezdi meg a javaslat tárgyalását.

A 815-ös szakaszként ismert passzus a szakmai szervezetek szerint

példátlan állami beavatkozást jelentene a Pentagonnal szerződésben álló több tízezer cég életébe.

A szabályozás ráadásul rendkívül széles körben érvényesülne, így nem tenne érdemi különbséget egy rakétagyártó hadiipari óriás és egy egyszerű élelmiszer-beszállító között. A levélírók úgy vélik, hogy az osztalékfizetés, a saját részvények visszavásárlása és a tőkekifizetések egyéb formáinak állami engedélyhez kötése a szokásos vállalati tőkeallokációs döntéseket kormányzati hatáskörbe utalná.

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A rendelkezést Elizabeth Warren massachusettsi demokrata szenátor kezdeményezte, és kétpárti támogatással került be a tervezetbe, amelyet a szenátus fegyveres erők bizottsága már 18-9 arányban jóvá is hagyott. A javaslat Donald Trump januári elnöki rendeletét ültetné törvénybe,

amely megtiltaná a saját részvények visszavásárlását és az osztalékfizetést azoknál a beszállítóknál, amelyek elmaradnak a minisztérium elvárásaitól.

Warren szerint az intézkedés célja, hogy némi fegyelmet vigyen azon védelmi vállalatok működésébe, amelyek véleménye szerint évek óta visszaélnek a helyzetükkel.

A jogszabálytervezet értelmében a Pentagon kizárólag akkor köthetne szerződést egy vállalattal, ha az írásos kötelezettséget vállal arra, hogy nem vásárol vissza tőzsdén jegyzett saját részvényeket, valamint nem fizet osztalékot vagy egyéb tőkekifizetést. A rendelkezés 2027. június 15-én lépne hatályba, ám a védelmi miniszter felmentést adhatna ez alól, amennyiben a beszállító megfelelő védelmi célú beruházási tervet mutat be.

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