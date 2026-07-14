Hosszú évek óta nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most nagy mozgás készül benne!

Elkezdődött a második negyedéves gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, a legfontosabb tőzsdei cégek sorra teszik közzé legfrissebb számaikat.
Az általunk vizsgált részvény a következő napokban jelent, a piacok pedig kifejezetten nagy mozgásokat áraznak. A részvény ráadásul most nem elég, hogy rég nem látott diszkonttal forog, de a grafikonok alapján is érik benne egy fordulat.
Ez a részvény nem más, mint a
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