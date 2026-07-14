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Hosszú évek óta nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most nagy mozgás készül benne!

Van egy részvény, amely a befektetők egyik nagy kedvence volt, az utóbbi időben azonban látványos átárazódáson ment keresztül. Ennek eredményeként elmondható, hogy hosszú évek óta nem volt olyan olcsó a papír, mint most. Ráadásul most nagy mozgás készülődik, könnyen jöhet egy nagyobb fordulat az árfolyamban.

Elkezdődött a második negyedéves gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, a legfontosabb tőzsdei cégek sorra teszik közzé legfrissebb számaikat.

Az általunk vizsgált részvény a következő napokban jelent, a piacok pedig kifejezetten nagy mozgásokat áraznak. A részvény ráadásul most nem elég, hogy rég nem látott diszkonttal forog, de a grafikonok alapján is érik benne egy fordulat.

Ez a részvény nem más, mint a

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