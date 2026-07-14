Itt az újabb érvágás a lakossági állampapíroknál – Mutatjuk, melyik papírra érdemes még most gyorsan lecsapni

Megint érvágást szenvednek el a lakossági állampapírok, két napon belül érkeznek az új FixMÁP és MÁP Plusz sorozatok, a korábbiaknál rosszabb kamatokkal. A Fix Magyar Állampapírnak ráadásul a futamideje is rövidül. Most konkrét számításokon keresztül bemutatjuk, melyik új papírral lehet a legtöbbet keresni, és érdemes-e még most villámgyorsan bevásárolni a régi papírokból.

Csökken a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz kamata – jelentette be az ÁKK.

A régi papírok július 16-ig kaphatók, július 17-től már csak az új papírokba lehet befektetni, tehát a döntés felettébb sürgető.

A kamatvágás most fenekestül felforgatja a lakossági állampapírok piacát – mutatjuk a konkrét számításokat, hogy milyen időtávra melyik lesz a legjobb papír, és melyikből érdemes még gyorsan bevásárolni.