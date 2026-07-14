Keleten nő ki a földből az új ultragazdag réteg, ádáz küzdelem zajlik a milliárdok megszerzéséért

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

A 37 éves szakember vezérigazgatóként a vállalat egyesült arab emírségekbeli terjeszkedéséért felel majd, miután Monacóból az emírségbe költözött. Haddzsár 2020 óta az Azura partnere, ezt megelőzően pedig közel egy évtizedet töltött a svájci nagybanknál. Az Azura – amelynek részvényesei között szerepel a Lunate alternatív eszközkezelő is – jelenleg mintegy 5 milliárd dolláros vagyont kezel a kiemelkedő nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek és családi befektetési vállalkozásaik számára.

A közel-keleti szupergazdagok megnyerése a vagyonkezelők egyik legfontosabb csatatere,

még akkor is, ha a regionális konfliktusok miatt a befektetők egyre óvatosabbak a geopolitikai kockázatokkal szemben. Az olyan pénzügyi óriások, mint a Deutsche Bank és a Goldman Sachs, a közelmúltban megerősítették térségbeli privátbanki jelenlétüket, hiszen a régió ad otthont a világ néhány legnagyobb családi vagyonkezelő irodájának (family office) is.

A Knight Frank előrejelzése szerint a Közel-Keleten a legalább 30 millió dollárnyi befektethető vagyonnal rendelkező, rendkívül gazdag magánszemélyek száma 2031-ig csaknem a harmadával nőhet. A londoni székhelyű ingatlanközvetítő 2026-os jelentése szerint kizárólag Észak-Amerikában várható ennél is nagyobb ütemű növekedés.

Az Azurát 2019-ben alapította Ali Dzsamál, a Julius Baer korábbi vezetője, mintegy 2 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal, és Haddzsár az alapító tagok egyike volt. A cég azóta több pénzügyi központban is irodát nyitott, köztük Dubajban, Szingapúrban és Zürichben. Utóbbi helyszínen idén az UBS egykori ügyvezető igazgatóját, Jahja Sziszálemet szerződtették a Szaúd-Arábiához kötődő ügyfélkör kiszolgálására.

Tavaly a társaság részesedést értékesített az abu-dzabi Lunate részére, és a megállapodás keretében székhelyét Monacóból az emírségbe helyezte át. Új irodájuk az abu-dzabi pénzügyi szabadövezetben, az ADGM területén található Al Maryah toronyban kapott helyet, ahol más globális vagyonkezelők is működnek, köztük a több mint 100 milliárd dollárt kezelő Lunate.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ