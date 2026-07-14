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Máris összejött a kitörés ennél a magyar részvénynél - Nézzük, meddig mehet még!

Portfolio
Tegnap hívtuk fel a figyelmet egy nagyon izgalmas magyar részvényre, hiszen épp kitörés előtt állt egy olyan papír, ami kifejezetten olcsónak tűnt és az elemzők is egyre bizakodóbbak a céggel kapcsolatban. Nem kellett sokáig várni, a kitörés máris összejött - nézzük most meg, hogy meddig tarthat még a rali, milyen szintekre kell nagyon odafigyelni!

Nagyon gyorsan változnak a dolgok a magyar tőzsdén, ebben az izgalmas környezetben aki lemarad, az könnyen ki is maradhat.

Tegnap hívtuk fel a figyelmet egy potenciális kitörésre az egyik legfontosabb magyar részvénynél - ez a kitörés máris összejött.

Most pedig nézzük meg, hogy meddig mehet még az árfolyam, milyen szintekre kell most figyelni!

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