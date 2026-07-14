Merész húzás az óriási nyugdíjalaptól: milliárdos összeget lapátolnak a tiszta energiába

A 397 milliárd dolláros vagyont kezelő amerikai nyugdíjalap a megállapodás révén a Nuveen energiainfrastruktúra-hitelezési (EIC) üzletágának egyik kiemelt partnerévé válik. A befektetésekkel olyan területeket céloznak meg, mint
- a megújulóenergia-termelés,
- az energiatárolás,
- az ipari dekarbonizáció és
- az energiahatékonyság javítása,
emellett az infrastrukturális ellátási láncok belföldi kiépítését is támogatják.
Nick Abel, a CalSTRS befektetési igazgatója szerint a Nuveen EIC-vel közös partnerség kiválóan illeszkedik az alap hosszú távú szemléletéhez és ahhoz a küldetéshez, hogy biztonságos nyugdíjat nyújtsanak a tagjaiknak. Hangsúlyozta, hogy a fenntartható infrastruktúra-hitelezés komoly szakértelmet igényel az egyedi tőkepiaci megoldások kialakításához és strukturálásához,
ugyanakkor vonzó nagyságú kockázattal korrigált hozamot kínál egy tisztább és megfizethetőbb energiagazdaság kiépítése mellett.
A Nuveen az utóbbi időben aktívan bővítette energiahitelezési platformját, tavaly például 1,3 milliárd dollárt gyűjtött össze az Energy & Power Infrastructure Credit Fund II alapba, amelynek végső limitje 2,5 milliárd dollár. A stratégia főbb támogatói között szerepel a Nuveen anyavállalata, a TIAA, egy meg nem nevezett vezető kanadai nyugdíjalap-kezelő, valamint a Los Angeles-i közalkalmazottak nyugdíjrendszere, amely 80 millió dolláros befektetéssel csatlakozott.
Don Dimitrievich, a Nuveen energiainfrastruktúra-hitelezési üzletágának globális vezetője szerint az új energia-, villamosenergia- és digitális infrastruktúra iránti igény minden korábbinál nagyobb. A mesterséges intelligencia gyors térnyerése, a gyártási és ipari ellátási láncok hazai kiépítése, valamint a gazdaság széles körű elektrifikációja együttesen korszakalkotó igényt teremt az új infrastrukturális beruházásokra, amelyek finanszírozásában a magánhitelezés kiemelt szerepet játszhat.
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